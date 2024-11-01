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بسنت شوقي: أخفي تحضيري للأعمال عن محمد فراج، وزوجها يعلق - أخبار كلمتك

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بسنت شوقي: أخفي تحضيري للأعمال عن محمد فراج، وزوجها يعلق - أخبار كلمتك

بسنت شوقي: أخفي تحضيري للأعمال عن محمد فراج، وزوجها يعلق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:42 مساءً - مهرجان الجونة، قالت الفنانة بسنت شوقي: استفدت كثيرا من "ندوات مهرجان الجونة السينمائي في الدورة السابعة خاصة أنها كانت تضم كوكبة من الفنانين الكبار".

عادة بسنت شوقي

ولفتت بسنت شوقي: "أنا مش بحب أعلن عن الأعمال الفنية اللي باحضر ليها، وباخد رأي محمد فراج من بعيد لبعيد وأخبي عنه الأعمال الفنية اللي باحضر لها"، وعلق محمد فراج ضاحكا: "بتخبي عليا ومبتقوليش حاجة".
 من جانبه، لفت الفنان محمد فراج إلى أنه "يحضر لمسلسل رمضاني اسمه منتهي الصلاحية، وأتمنى أن ينال ثقة الجمهور".

قوة ونجاح مهرجان الجونة

ولفت محمد فراج: “مهرجان الجونة السينمائي أثبت جدارة وكفاءة لحد السنة السابعة وكل سنة نشهد تقدما وأفكارا متنوعة وقيما فنية مختلفة من كل أنحاء العالم وهذا يدل على نجاح واستمرارية المهرجان”.

 
 مهرجان الجونة السينمائي

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام. 

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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