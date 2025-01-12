هزة أرضية تضرب قلب هذه المحافظة - أخبار كلمتك

محطات مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين بذمار تعلن عن تسجيل هزة أرضية تضرب قلب هذه المحافظة اليمنية.

سجلت محطات مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين هزة أرضية في مدينة عتق مركز محافظة شبوة.

وأكد رئيس مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين في محافظة ذمار المهندس محمد حسين مطهر الحوثي أن الهزة الأرضية بقوة 3.1 درجة خفيفة في عتق أمس السبت عند الساعة 11.10 مساء، وفقا لتصريحاته

وأشار إلى أن محطات الرصد اليمنية سجلت خمس هزات ارضية في اثيوبيا خلال اليوم الاحد تراوحت قوتها بين 3.9-4.8 درجة على مقياس رختر

