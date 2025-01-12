سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية (تحديث لحظي) - أخبار كلمتك

سعر الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية (تحديث لحظي) - أخبار كلمتك

مقتل ١٥ بانفجار محطات الغاز في البيضاء - أخبار كلمتك

مقتل ١٥ بانفجار محطات الغاز في البيضاء - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل المجزرة التي تعرض لها الحوثيين في البيضاء - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل المجزرة التي تعرض لها الحوثيين في البيضاء - أخبار كلمتك

ليفاندوفيسكي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة في مرمى ريال مدريد - أخبار كلمتك

ليفاندوفيسكي يسجل الهدف الثاني لبرشلونة في مرمى ريال مدريد - أخبار كلمتك

كلاسيكو الأرض، رافينيا يسجل الهدف الثالث لـ برشلونة في شباك ريال مدريد - أخبار كلمتك

كلاسيكو الأرض، رافينيا يسجل الهدف الثالث لـ برشلونة في شباك ريال مدريد - أخبار كلمتك

إمام عاشور يحتفي بتسجيله هاتريك أمام استاد أبيدجان - أخبار كلمتك

إمام عاشور يحتفي بتسجيله هاتريك أمام استاد أبيدجان - أخبار كلمتك

أسعار سبائك الذهب في ختام تداولات اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أسعار سبائك الذهب في ختام تداولات اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

"المصري للتأمين" يرصد دور تكنولوجيا البلوكتشين في تحسين صناعة التأمين - أخبار كلمتك

"المصري للتأمين" يرصد دور تكنولوجيا البلوكتشين في تحسين صناعة التأمين - أخبار كلمتك

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟ - أخبار كلمتك

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد 12-1-2025؟ - أخبار كلمتك

طارق صالح يلتقي السفير الامريكي ويعلن موقفه من هجمات الحوثيين - أخبار كلمتك

طارق صالح يلتقي السفير الامريكي ويعلن موقفه من هجمات الحوثيين - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

هزة أرضية تضرب قلب هذه المحافظة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
هزة أرضية تضرب قلب هذه المحافظة - أخبار كلمتك

هزة أرضية تضرب قلب هذه المحافظة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 12 يناير 2025 07:17 مساءً - كلمتك/خاص

محطات مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين بذمار تعلن عن تسجيل هزة أرضية تضرب قلب هذه المحافظة اليمنية.

سجلت محطات مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين هزة أرضية في مدينة عتق مركز محافظة شبوة.

وأكد رئيس مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين في محافظة ذمار المهندس محمد حسين مطهر الحوثي أن الهزة الأرضية بقوة 3.1 درجة خفيفة في عتق أمس السبت عند الساعة 11.10 مساء، وفقا لتصريحاته

وأشار إلى أن محطات الرصد اليمنية سجلت خمس هزات ارضية في اثيوبيا خلال اليوم الاحد تراوحت قوتها بين 3.9-4.8 درجة على مقياس رختر
 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

قبيلة عشال ترفض طلب عسكري للانتقالي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق