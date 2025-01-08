علق الخبير الاقتصادي ماجد الداعري على اصدار الحوثيين قرار بمنع استيراد الدقيق.
وقال ماجد الداعري:حيتما ينتصر نفوذ التاجر على حقوق شعب جائع منكوب بكل الويلات والمآسي، تكون النتيجة توجيهات فضائحية مخجلة كهذه!
خبير اقتصادي:انتصر التجار على حساب المواطن وتم اصدار هذا القرار الصادم - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 8 يناير 2025 04:17 مساءً - كلمتك/خاص:
علق الخبير الاقتصادي ماجد الداعري على اصدار الحوثيين قرار بمنع استيراد الدقيق.
علق الخبير الاقتصادي ماجد الداعري على اصدار الحوثيين قرار بمنع استيراد الدقيق.
0 تعليق