توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، 8 يناير 2025، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب العربي
عدن (العظمى 30°- الصغرى 22°)
المكلا (العظمى 29° - الصغرى 20°)
سيئون (العظمى 27° - الصغرى 12°)
عتق (العظمى 28° - الصغرى 11°)
الغيضة (العظمى 28° - الصغرى 19°)
سقطرى (العظمى 28° - الصغرى 18°)
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في اليمن:
صنعاء (العظمى 25° - الصغرى 05°)
تعز (العظمى 27° - الصغرى 10°)
الحديدة (العظمى 31° - الصغرى 22°)
ذمار (العظمى 25° - الصغرى 04°)
مأرب (العظمى 27° - الصغرى 10°)
صعدة (العظمى 26° - الصغرى 05°)
المحويت (العظمى 23°- الصغرى 11°)
عمران (العظمى 25° - الصغرى 04°)
درجات الحرارة المتوقعة صباح الأربعاء في بعض المدن اليمنية - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 8 يناير 2025 09:57 صباحاً - كلمتك/ خاص
توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، 8 يناير 2025، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.
توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، 8 يناير 2025، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.
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