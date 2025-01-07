اصدر فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي قرارا جمهوريا قضى بتعيين اعضاء في الفريق القانوني.
وعين فخامة الرئيس رشاد العليمي اعضاء بالفريق القانوني وهم
عادل مهدي علي المسعودي
نجيب سعيد مبروك خنبش
عبدالغني جبران ناصر الزهر
صلاح راشد حسين
.صدور قرار جمهوري جديد تعرف عليه - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 02:07 مساءً - كلمتك/خاص:
اصدر فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي قرارا جمهوريا قضى بتعيين اعضاء في الفريق القانوني.
اصدر فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي قرارا جمهوريا قضى بتعيين اعضاء في الفريق القانوني.
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