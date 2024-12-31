السفارة الامريكية تدعو الى هذا الامر في اليمن - أخبار كلمتك

جددت السفارة الأمريكية لدى اليمن، اليوم دعوتها لميليشيا الحوثي للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين لديها، مؤكدةً أن هذه الاعتقالات التعسفية تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.



وفي بيانٍ لها، أشارت السفارة إلى أن الحوثيين يحتجزون عشرات المدنيين، من بينهم موظفون سابقون في السفارة الأمريكية، دون أي مبرر قانوني، وطالبت بالإفراج عنهم فوراً وإعادتهم إلى أسرهم.



وأكدت السفارة الأمريكية التزامها بدعم الشعب اليمني وحقوقه الأساسية، ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على الحوثيين للإفراج عن جميع المعتقلين بشكل عاجل.

