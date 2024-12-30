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تعيين العيسائي مديرًا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مدينة عدن - أخبار كلمتك

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تعيين العيسائي مديرًا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مدينة عدن - أخبار كلمتك

تعيين العيسائي مديرًا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مدينة عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 07:58 مساءً - كلمتك/خاص:

صدر اليوم قرار القاضي أبوبكر حسين السقاف، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الذي قضى - بعد الديباجة - بتعيين الأخ/ أحمد عوض صالح العيسائي مديرًا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مدينة عدن.
والعيسائي من أبرز كوادر الجهاز منذ عقدين من الزمان ، وتم توظيفه في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عقب حيازته المركز الأول على دفعته في قسم المحاسبة بجامعة عدن قبل 20 عاما.
نبارك للأستاذ أحمد العيسائي هذا التعيين المستحق، راجين له دوام النجاح والتوفيق في أداء مهامه ومسؤولياته، وأن يسهم بجهوده في تعزيز العمل الرقابي وحماية المال العام.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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