تعيين العيسائي مديرًا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مدينة عدن - أخبار كلمتك

صدر اليوم قرار القاضي أبوبكر حسين السقاف، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الذي قضى - بعد الديباجة - بتعيين الأخ/ أحمد عوض صالح العيسائي مديرًا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مدينة عدن.

والعيسائي من أبرز كوادر الجهاز منذ عقدين من الزمان ، وتم توظيفه في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عقب حيازته المركز الأول على دفعته في قسم المحاسبة بجامعة عدن قبل 20 عاما.

نبارك للأستاذ أحمد العيسائي هذا التعيين المستحق، راجين له دوام النجاح والتوفيق في أداء مهامه ومسؤولياته، وأن يسهم بجهوده في تعزيز العمل الرقابي وحماية المال العام.