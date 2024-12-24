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أمريكا تعلن توجيه ضربة قاسية ضد الحوثيين - أخبار كلمتك

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أمريكا تعلن توجيه ضربة قاسية ضد الحوثيين - أخبار كلمتك

أمريكا تعلن توجيه ضربة قاسية ضد الحوثيين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:17 صباحاً - كلمتك/خاص:

أكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها تجهز لشن ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن.

ونشرت صور على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي بحارة على متن السفينة يو إس إس هاري ترومان التابعة للبحرية الأمريكية، قالت إنهم يجهزون الذخيرة لشن ضربات ضد أهداف محددة للحوثيين في اليمن.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت تنفيذ قواتها ضربات جوية دقيقة على منشآت لتخزين الصواريخ وأخرى للقيادة والسيطرة يديرها الحوثيون في صنعاء.

وأضافت أن هذه الضربات تهدف للحد من قدرات الحوثيين على شن الهجمات ضد السفن في جنوب البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

يأتي ذلك فيما أعلن الحوثيون تنفيذ عمليتين ضد هدفين عسكريين للعدو الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان الحوثيون قد أعلنوا استهداف قصف هدف عسكري في مدينة يافا بالأراضي الفلسطينية بصاروخ باليستي فرط صوتي.
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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