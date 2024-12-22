اعلامي عسكري يكشف عن هجوم غير مسبوق للحوثيين تزامنا مع ضرب عسكرية على صنعاء - أخبار كلمتك

قال الاعلامي راشد معروف:أستطاع الحوثيين بأن يفهمون نقاط ضعف القوات الأمريكية في البحر الأحمر، البارح وأثناء الغارات الجوية على صنعاء نفذ الحوثيين قصف صاروخي مكثف ومن عدة مناطق بإتجاه البحر الأحمر، وكذلك أطلقوا عدد من الطائرات المسيرة.

واضاف:تزامن ذلك مع عودة المقاتلات الأمريكية للهبوط في قواعدها في البحر مما تسبب في تشتيت الدفاعات الجوية، وأستهدفت مقاتلة أمريكية عن طريق الخطأ.

واختتم:هذه هي أهم ثغرة أستغلها الحوثيين، لمهاجمة حاملة الطائرات الأمريكية، وأعتقد بأن أمريكا قد تضطر لتغيير قواعد اللعبة وقد تستخدم، قواعد بعيدة لتنفيد أي غارات في اليمن ولن تكرر الخطأ مرة أخرى، في أي عمليات قادمة.