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اعلامي عسكري يكشف عن هجوم غير مسبوق للحوثيين تزامنا مع ضرب عسكرية على صنعاء - أخبار كلمتك

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اعلامي عسكري يكشف عن هجوم غير مسبوق للحوثيين تزامنا مع ضرب عسكرية على صنعاء - أخبار كلمتك

اعلامي عسكري يكشف عن هجوم غير مسبوق للحوثيين تزامنا مع ضرب عسكرية على صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 04:52 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الاعلامي راشد معروف:أستطاع الحوثيين بأن يفهمون نقاط ضعف القوات الأمريكية في البحر الأحمر، البارح وأثناء الغارات الجوية على صنعاء نفذ الحوثيين قصف صاروخي مكثف ومن عدة مناطق بإتجاه البحر الأحمر، وكذلك أطلقوا عدد من الطائرات المسيرة.
واضاف:تزامن ذلك مع  عودة المقاتلات الأمريكية للهبوط في قواعدها في البحر مما تسبب في  تشتيت الدفاعات الجوية، وأستهدفت مقاتلة أمريكية عن طريق الخطأ.
واختتم:هذه هي أهم ثغرة أستغلها الحوثيين، لمهاجمة حاملة الطائرات الأمريكية، وأعتقد بأن أمريكا قد تضطر لتغيير قواعد اللعبة وقد تستخدم، قواعد بعيدة لتنفيد أي غارات في اليمن ولن تكرر الخطأ مرة أخرى، في أي عمليات قادمة.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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