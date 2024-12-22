الرياضة - 12:11 - سعر الذهب اليوم الأحد 22 ديسمبر.. مفاجأة في عيار 21 بالمصنعية - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:11 - سعر الذهب اليوم الأحد 22 ديسمبر.. مفاجأة في عيار 21 بالمصنعية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يستعرض مع جهاز حماية المنافسة أبرز الجهود على المستوى الدولي - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يستعرض مع جهاز حماية المنافسة أبرز الجهود على المستوى الدولي - أخبار كلمتك

أشرف داري يشارك في مباراة الأهلي وبلوزداد اليوم بعد تعافيه من الإصابة - أخبار كلمتك

أشرف داري يشارك في مباراة الأهلي وبلوزداد اليوم بعد تعافيه من الإصابة - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: «لا مكان للخونة بيننا والمتآمرون سيسحقون تحت أقدام الشعب المصري» - أخبار كلمتك

مصطفى بكري: «لا مكان للخونة بيننا والمتآمرون سيسحقون تحت أقدام الشعب المصري» - أخبار كلمتك

محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي - أخبار كلمتك

محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي - أخبار كلمتك

اغتيال محمد أبو عسكر القيادي بحماس في غارة إسرائيلية - أخبار كلمتك

اغتيال محمد أبو عسكر القيادي بحماس في غارة إسرائيلية - أخبار كلمتك

سوريا تلغي رسوما على المستوردات وتحرر سقف السحب اليومي من البنوك - أخبار كلمتك

سوريا تلغي رسوما على المستوردات وتحرر سقف السحب اليومي من البنوك - أخبار كلمتك

بلدية غزة تحذر من كارثة بيئية في القطاع - أخبار كلمتك

بلدية غزة تحذر من كارثة بيئية في القطاع - أخبار كلمتك

"ذات والرداء الأحمر" تمثل مصر في مهرجان نيابوليس الدولي بتونس - أخبار كلمتك

"ذات والرداء الأحمر" تمثل مصر في مهرجان نيابوليس الدولي بتونس - أخبار كلمتك

شاهد بالصور .. لحظة تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل والدته بعدن - أخبار كلمتك

شاهد بالصور .. لحظة تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل والدته بعدن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

عاجل :تنفيذ حكم الاعدام بحق قاتل والدته في عدن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
عاجل :تنفيذ حكم الاعدام بحق قاتل والدته في عدن - أخبار كلمتك

عاجل :تنفيذ حكم الاعدام بحق قاتل والدته في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 12:00 مساءً - كلمتك/ خاص

نفذت نيابة استئناف جنوب م/ عدن صباح اليوم الأحد حكم الاعدام تعزيراً على المحكوم عليه/ عفيف سالم محمد الحاج.

حيثيات القضية :

في الرابع من شهر رمضان ١٤٤١هجرية الموافق٧ / ٤/ ٢٠٢٠م ، نفذ المحكوم عليه جريمة القتل العمد للمجني عليها والدته / فطومه عمر عبدالله باسحيم ، بأن ذبحها وقطعها  الى اجزاء وضعها في شنطة سفر  ، وتم احالته إلى محكمة صيرة الابتدائية لمحاكمته. 

في تاريخ  ١٠/ ٩/ ٢٠٢٠م أصدرت محكمة صيرة الابتدائية حكمها في القضية الذي قضى بادانة المتهم والحكم عليه بالاعدام قصاصاً وتعزيراً لقيام المدان بأرتكاب جريمه قتل وحشية

في تاريخ ٥/ ١٢/ ٢٠٢١م أصدرت الشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف م/ عدن حكمها الذي قضى : بانقضاء الاستئناف لتنازل المحكوم عليه عن استئنافه .

في تاريخ ٢٦/ ٥/ ٢٠٢٤م أصدرت الدائرة العسكرية  ( هيئة جزائية ب) بالمحكمة العليا حكمها والذي قضى  بالآتي: أولا: قبول مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي. ثانيا: وفي الموضوع إقرار الحكم الابتدائي الصادر من محكمة صيرة الابتدائية القاضي باعدام المدان عفيف سالم محمد الحاج تعزيرا وإلغاء ما قضي به من اعدامه قصاصا لعدم تقديم اولياء الدم دعوى القصاص خلال مراحل التقاضي.

في تاريخ ١٢ / ١١ / ٢٠٢٤ صدرت المصادقة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي على تنفيذ حكم قضائي ضد المحكوم عليه عفيف سالم محمد بالاعدام تعزيراً .

في تاريخ ٢٨/ ١١/ ٢٠٢٤م وجه معالي النائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى علي توجيهاته بالسير في اجراءات التنفيذ لحكم الإعدام وفقا للشرع والقانون.

قام فضيلة القاضي وضاح عبدالله باذيب رئيس نيابة استئناف جنوب م/ عدن  بتحديد يوم الاحد الموافق 

٢٢/ ١٢/ ٢٠٢٤م ليكون موعدا لتنفيذ حكم الإعدام تعزيرا على  المحكوم عليه/ عفيف سالم محمد الحاج بساحة السجن المركزي المنصورة بعد أن تم سماع أقواله وطلباته.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

إخترنا لك

عاجل : العثور على أمر مفزع في حفريات مشروع مياه بمدينة المخا (صورة صادمة) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق