عاجل :تنفيذ حكم الاعدام بحق قاتل والدته في عدن - أخبار كلمتك

نفذت نيابة استئناف جنوب م/ عدن صباح اليوم الأحد حكم الاعدام تعزيراً على المحكوم عليه/ عفيف سالم محمد الحاج.

حيثيات القضية :

في الرابع من شهر رمضان ١٤٤١هجرية الموافق٧ / ٤/ ٢٠٢٠م ، نفذ المحكوم عليه جريمة القتل العمد للمجني عليها والدته / فطومه عمر عبدالله باسحيم ، بأن ذبحها وقطعها الى اجزاء وضعها في شنطة سفر ، وتم احالته إلى محكمة صيرة الابتدائية لمحاكمته.

في تاريخ ١٠/ ٩/ ٢٠٢٠م أصدرت محكمة صيرة الابتدائية حكمها في القضية الذي قضى بادانة المتهم والحكم عليه بالاعدام قصاصاً وتعزيراً لقيام المدان بأرتكاب جريمه قتل وحشية

في تاريخ ٥/ ١٢/ ٢٠٢١م أصدرت الشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف م/ عدن حكمها الذي قضى : بانقضاء الاستئناف لتنازل المحكوم عليه عن استئنافه .

في تاريخ ٢٦/ ٥/ ٢٠٢٤م أصدرت الدائرة العسكرية ( هيئة جزائية ب) بالمحكمة العليا حكمها والذي قضى بالآتي: أولا: قبول مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي. ثانيا: وفي الموضوع إقرار الحكم الابتدائي الصادر من محكمة صيرة الابتدائية القاضي باعدام المدان عفيف سالم محمد الحاج تعزيرا وإلغاء ما قضي به من اعدامه قصاصا لعدم تقديم اولياء الدم دعوى القصاص خلال مراحل التقاضي.

في تاريخ ١٢ / ١١ / ٢٠٢٤ صدرت المصادقة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي على تنفيذ حكم قضائي ضد المحكوم عليه عفيف سالم محمد بالاعدام تعزيراً .

في تاريخ ٢٨/ ١١/ ٢٠٢٤م وجه معالي النائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى علي توجيهاته بالسير في اجراءات التنفيذ لحكم الإعدام وفقا للشرع والقانون.

قام فضيلة القاضي وضاح عبدالله باذيب رئيس نيابة استئناف جنوب م/ عدن بتحديد يوم الاحد الموافق

٢٢/ ١٢/ ٢٠٢٤م ليكون موعدا لتنفيذ حكم الإعدام تعزيرا على المحكوم عليه/ عفيف سالم محمد الحاج بساحة السجن المركزي المنصورة بعد أن تم سماع أقواله وطلباته.