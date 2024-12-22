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بن سلمان يدعو إلى الاتجاه صوب صنعاء بدون أي خطوة واحدة إلى الخلف - أخبار كلمتك

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بن سلمان يدعو إلى الاتجاه صوب صنعاء بدون أي خطوة واحدة إلى الخلف - أخبار كلمتك

بن سلمان يدعو إلى الاتجاه صوب صنعاء بدون أي خطوة واحدة إلى الخلف - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 22 ديسمبر 2024 09:40 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال الصحفي خالد سلمان : ‏“يجب أن ينصب إهتمام الحوثيين على البقاء إحياء داخل اليمن لا مهاجمة إسراىيل” ، هكذا خاطب ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا القيادة الحالية الإسرائيلية ، وبدوره وصف نتنياهو الحوثي بالجماعة التي لا تتعلم ، في إشارة لمصير قيادات حزب الله، وإنه عليه أن يعلمهم ولو بصعوبة. 

واضاف سلمان: حالة من الإستنفار وإعلان عملية طوارئ في صنعاء عقب غارات أمس  السبت ،بمستهدفاتها لغرفة قيادة وسيطرة ومخازن صواريخ وطائرات مسيرة ، وضع قيادي مرتبك ، فرار من المدن نحو الجبال خارج العاصمة ، توجيهات صارمة بشأن إخلاء المواقع الحساسة في الرئاسة ووزارة الدفاع والوزارات المختلفة،  تحسباً لعمليات استهداف تجمع بين ضرب المنشآت وإغتيال القادة الميدانيين والسياسين للحوثي. 

وتابع: لن يغادر الحوثي تضخم مشاعر الأنا، ويكف قائده عن تكرر بيع الوهم لداخله المضعضع، من إنه في حرب مفتوحة مع إسرائيل وإمريكا وبريطانيا ، مالم يتم وضع نهاية لهذا اليقين القهري ،بإستيلاد مآلات ونهايات قيادة حزب الله، ونقل التجربة التصفوية من لبنان إلى مران ومعاقل الجماعة في اليمن بدفعها نحو المزيد من الإنتحار. 
إسرائيل لم تضرب بعد في عمق كهوف ومخابئ قيادة الحوثي ، هي تدمر البنية التحتية لليمنيين ، لمضاعفة السخط الشعبي ضده ، في ما الخطة -ب- في طور الإعداد أو هي جاهزة بإنتظار قرار سياسي، للعصف بالصف القيادي الأول والثاني بعمليات إغتيالات مباشرة. 
الحوثي يدمر اليمن، ينسف قليل إمكانياته المتبقية ،ولأنه مسكون بالخرافة ووهم النصر الإلهي الذي عادة لا يُمنح لقاتل شعبه ، سيمضي حثيثاً لتدمير نفسه ، بمغامرات لن تنتج نصراً له ،ولا دعماً لما يدعيه بمظلومية فلسطين. 
لا أحد يعول بالمطلق على الخارج ، ولا أحد سيخوض على الأرض حرب اليمنيين بالنيابة ، مايُسقِط الحوثي بعد الإستثمار في إستنزاف قواه دولياً ، هو حراك داخلي، يتضافر  فيه السياسي المدني مع الميداني المسلح ، حراك ببند واضح الأهداف : معاً إلى الأمام صوب صنعاء ولا خطوة واحدة للوراء. 

واختتم: هو الآن قاب قوسين من الهزيمة، ولنساعده بفعل جماعي مدروس وبوحدة موقف ،كي يمضي سريعاً صوب هلاكه.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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