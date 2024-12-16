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عقب سقوط دمشق.. الحوثيين يقومون بهذا الامر في صنعاء - أخبار كلمتك

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عقب سقوط دمشق.. الحوثيين يقومون بهذا الامر في صنعاء - أخبار كلمتك

عقب سقوط دمشق.. الحوثيين يقومون بهذا الامر في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:52 صباحاً - كلمتك/خاص:

افاد ناشطون بقيام الحوثيين باطلاق سراح عشرات المعتقلين في صنعاء 
وبحسب ناشطون فان المعتقلين بسبب رفع اعلام اليمن تم اطلاقهم في صنعاء خوفا من حدوث اي تصعيد عقب سقوط نظام الاسد.
وتسبب سقوط الاسد بحالة رعب لدى الحوثيين الذين يحاولون تجنب اي ثورة قد تندلع ضدهم

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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