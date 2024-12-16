افاد ناشطون بقيام الحوثيين باطلاق سراح عشرات المعتقلين في صنعاء
وبحسب ناشطون فان المعتقلين بسبب رفع اعلام اليمن تم اطلاقهم في صنعاء خوفا من حدوث اي تصعيد عقب سقوط نظام الاسد.
وتسبب سقوط الاسد بحالة رعب لدى الحوثيين الذين يحاولون تجنب اي ثورة قد تندلع ضدهم
عقب سقوط دمشق.. الحوثيين يقومون بهذا الامر في صنعاء - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:52 صباحاً - كلمتك/خاص:
افاد ناشطون بقيام الحوثيين باطلاق سراح عشرات المعتقلين في صنعاء
افاد ناشطون بقيام الحوثيين باطلاق سراح عشرات المعتقلين في صنعاء
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