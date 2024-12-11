مناشدات عاجلة لإنقاذ حياة تربوي قدير في أبين - أخبار كلمتك

ناشد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لإنقاذ حياة تربوي قدير في أبين .

وقال ناشطون إن الاستاذ القدير #محمد_يسر في وضع صحي حرج وعاجز هو واسرته عن تكلفة اي رقود باي مشفى بعد ان صرفوا على العلاج له كل ما بحوزتهم وسط تجاهل لحالته من ذوي الاختصاص.

ودعا ناشطون إلى سرعة التدخل من قبل رجال وقبائل أبين وكل فاعلي الخير لإنقاذ حياته