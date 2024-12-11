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مناشدات عاجلة لإنقاذ حياة تربوي قدير في أبين - أخبار كلمتك

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مناشدات عاجلة لإنقاذ حياة تربوي قدير في أبين - أخبار كلمتك

مناشدات عاجلة لإنقاذ حياة تربوي قدير في أبين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:27 صباحاً - كلمتك/ خاص

ناشد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لإنقاذ حياة تربوي قدير في أبين .

وقال ناشطون إن الاستاذ القدير #محمد_يسر في وضع صحي حرج وعاجز هو واسرته عن تكلفة اي رقود باي مشفى بعد ان صرفوا على العلاج له كل ما بحوزتهم وسط تجاهل لحالته من ذوي الاختصاص.

ودعا ناشطون إلى سرعة التدخل من قبل رجال وقبائل أبين وكل فاعلي الخير لإنقاذ حياته

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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