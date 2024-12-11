قيادي حو ثي يكشف عن أكبر خطأ لبشار الأسد تسبب بسقوط سوريا - أخبار كلمتك

كشف قيادي حوثي ، عن خطأ قاتل وقع فيه الرئيس السوري بشار الأسد مكن إسرائيل اليوم من إختراق سوريا .

وقال القيادي بجماعة الحوثي عبدالله بن عامر : يوماً ما تلقى النظام السوري السابق نصيحة بالعمل على المجتمع في الجولان وتحويله الى مجتمع مقاومة كجنوب لبنان وتسليحه.

وأضاف: لو فعل ذلك لرأينا اليوم المواطنين أنفسهم يدافعون عن أرضهم دون الحاجة الى جيش أو الى موقف من الحكام الجدد في دمشق.

مؤكداً أن الجميع سيدفع ثمن التردد والتخاذل والتقاعس والتواطؤ ، فدماء أبناء غزة ستحاكم الجميع اليوم أو غداً وحتماً لن تترك بلداً او شعباً او جماعة دون عقاب ودون حساب.