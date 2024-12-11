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قيادي حو ثي يكشف عن أكبر خطأ لبشار الأسد تسبب بسقوط سوريا - أخبار كلمتك

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قيادي حو ثي يكشف عن أكبر خطأ لبشار الأسد تسبب بسقوط سوريا - أخبار كلمتك

قيادي حو ثي يكشف عن أكبر خطأ لبشار الأسد تسبب بسقوط سوريا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:27 صباحاً - كلمتك/ خاص

كشف قيادي حوثي ، عن خطأ قاتل وقع فيه الرئيس السوري بشار الأسد مكن إسرائيل اليوم من إختراق سوريا .

وقال القيادي بجماعة الحوثي عبدالله بن عامر : يوماً ما تلقى النظام السوري السابق نصيحة بالعمل على المجتمع في الجولان وتحويله الى مجتمع مقاومة كجنوب لبنان وتسليحه.

وأضاف: لو فعل ذلك لرأينا اليوم المواطنين أنفسهم يدافعون عن أرضهم دون الحاجة الى جيش أو الى موقف من الحكام الجدد في دمشق.

مؤكداً أن الجميع سيدفع ثمن التردد والتخاذل والتقاعس والتواطؤ ، فدماء أبناء غزة ستحاكم الجميع اليوم أو غداً وحتماً لن تترك بلداً او شعباً او جماعة دون عقاب ودون حساب.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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