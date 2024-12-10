سائق متهور كاد يرتكب جريمة مروعة في عدن - أخبار كلمتك

قال الصحفي ماجد الداعري:مساء الاثنين كاد سائق شاب متهور يقود سيارة تاكسي بني اللون هابط؛ أن يقضي على شابة وثلاث أطفال كانت تحاول أن تعبر بهم الخط المقابل لحديقة نيو عدن المواجهة لعدن مول، قبل أن تتفاجأ بقدوم السيارة المسرعة بجنون باتجاههم وبطريقة اعتقدت شخصيا ومن كان معي من سائق الباص الصغير وولدي بشار في البداية، أن سائق السيارة اما كان يحاول ممازحتهم بطريقة انتحارية مجنونة.

واضاف: أومتعمد لدهسهم، قبل أن نلحق به ونكتشف أنه مرتبك وكان يعبث بجواله لحظة محاولتة دهس الفتاة والاصطدام بباص كان ينتظرها ومن معها بالجهة المقابلة

قبل أن ينتبه بآخر لحظة، وبعد ان نجحت الفتاة بكل جدعنة من سحب الطفلين من الدهس بسنتمترات وبأعجوبة وهي في حالة صدمة نفسية تستدعي معالجتها والأطفال الذين كانوا معها نظرا لهول الموقف وشدة الخوف والفجيعة التي تعرضوا لها بعد نجاتهم من الموت بلطف الله ورحمته.

واختتم:والقهر الأكبر أننا عجزنا عن اللحاق به، بعد أن تعمد الهروب باتجاه صيرة ولم نستطع حتى تصوير لوحته أو سيارته بعد الحادث لسرعة هروبه من جهة وانشغالنا بشدة هول الموقف من جهة أخرى.

ولذلك أتمنى وضع #مطب_عاجل هناك بأسرع وقت باعتبار المكان مزدحم بالأسر والعائلات المنتزه بحديقة عدن يو والتي تأتي وتغادر بإستمرار ويفترض أن يلتزم السائقين بأقل سرعة ممكنة هنآك لتجنب الحوادث وتكرار هكذا حوادث مميتة دون شك