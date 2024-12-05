آخر تحديث لاسعار المشتقات النفطية مساء اليوم - أخبار كلمتك

شهدت أسعار المشتقات النفطية في اليمن خلال الأسبوع الماضي تفاوتاً كبيراً بين المحافظات، حيث سجلت صنعاء أدنى الأسعار، بينما شهدت عدن ارتفاعًا قياسيًا.

ويعود هذا التفاوت إلى عدة عوامل، منها اختلاف مصادر الإمداد والسياسات الحكومية في كل محافظة. وقد أدى هذا الارتفاع في الأسعار إلى زيادة الأعباء على المواطنين، وتأثير سلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية.

أسعار المشتقات النفطية - الخميس - 05 ديسمبر 2024

#صنعاء

- البنزين (مستورد) = 9,500 ريال (20 لتر)

- الديزل (مستورد) = 9,500 ريال (20 لتر)

#عدن

- البنزين (مستورد) = 29,000 ريال (20 لتر)

- الديزل (مستورد) = 30,000 ريال (20 لتر)

#مأرب

- البنزين (محلي) = 8,000 ريال (20 لتر)

- الديزل (تجاري) = 26,000 ريال (20 لتر)

#تعز

- البنزين (حكومي) = 26,500 ريال (20 لتر)

- البنزين (مستورد) = 28,000 ريال (20 لتر)

- الديزل (مستورد) = 30,000 ريال (20 لتر)

#حضرموت

#المكلا

- البنزين (مستورد) = 28,000 ريال (20 لتر)

- الديزل (تجاري) = 29,000 ريال (20 لتر)

#سيئون

- البنزين (مستورد) = 26,800 ريال (20 لتر)

- الديزل (تجاري) = 29,000 ريال (20 لتر)