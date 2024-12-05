جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حالة التأهب القصوى قرب الحدود مع سوريا - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حالة التأهب القصوى قرب الحدود مع سوريا - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل مجزرة وحشية حدثت في هذه المحافظة (لن تصدق) - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل مجزرة وحشية حدثت في هذه المحافظة (لن تصدق) - أخبار كلمتك

مشاهد سوريا تثير الرعب في صفوف الحوثيين.. ما الامر - أخبار كلمتك

مشاهد سوريا تثير الرعب في صفوف الحوثيين.. ما الامر - أخبار كلمتك

انقطاع الكهرباء يتسبب بانقطاع المياه عن المنازل بعدن - أخبار كلمتك

انقطاع الكهرباء يتسبب بانقطاع المياه عن المنازل بعدن - أخبار كلمتك

أيمن بهجت قمر يروج لفيلم "الهنا إللي أنا فيه" - أخبار كلمتك

أيمن بهجت قمر يروج لفيلم "الهنا إللي أنا فيه" - أخبار كلمتك

الباليرينا أرمينيا كامل تكشف كواليس رحلتها بمصر مع إيمان أبو طالب على الحياة - أخبار كلمتك

الباليرينا أرمينيا كامل تكشف كواليس رحلتها بمصر مع إيمان أبو طالب على الحياة - أخبار كلمتك

غزل المحلة يتمنى الشفاء العاجل لـ إسلام معوض لاعب فريق 2005 - أخبار كلمتك

غزل المحلة يتمنى الشفاء العاجل لـ إسلام معوض لاعب فريق 2005 - أخبار كلمتك

اللقطات الأولى لحفل قرعة كأس العالم للأندية 2025 (فيديو) - أخبار كلمتك

اللقطات الأولى لحفل قرعة كأس العالم للأندية 2025 (فيديو) - أخبار كلمتك

باستخدام الجماعات التكفيرية، نعيم قاسم يكشف المؤامرة الأمريكية الصهيونية لإضعاف سوريا - أخبار كلمتك

باستخدام الجماعات التكفيرية، نعيم قاسم يكشف المؤامرة الأمريكية الصهيونية لإضعاف سوريا - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي: الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي: الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

آخر تحديث لاسعار المشتقات النفطية مساء اليوم - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
آخر تحديث لاسعار المشتقات النفطية مساء اليوم - أخبار كلمتك

آخر تحديث لاسعار المشتقات النفطية مساء اليوم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 06:29 مساءً - كلمتك/خاص

شهدت أسعار المشتقات النفطية في اليمن خلال الأسبوع الماضي تفاوتاً كبيراً بين المحافظات، حيث سجلت صنعاء أدنى الأسعار، بينما شهدت عدن ارتفاعًا قياسيًا. 

ويعود هذا التفاوت إلى عدة عوامل، منها اختلاف مصادر الإمداد والسياسات الحكومية في كل محافظة. وقد أدى هذا الارتفاع في الأسعار إلى زيادة الأعباء على المواطنين، وتأثير سلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية.

أسعار المشتقات النفطية - الخميس - 05 ديسمبر 2024

#صنعاء
- البنزين (مستورد) = 9,500 ريال (20 لتر)
- الديزل (مستورد) = 9,500 ريال (20 لتر)

#عدن
- البنزين (مستورد) = 29,000 ريال (20 لتر)       
- الديزل (مستورد) = 30,000 ريال (20 لتر)        

#مأرب
- البنزين (محلي) = 8,000 ريال (20 لتر)
- الديزل (تجاري) = 26,000 ريال (20 لتر)

#تعز
- البنزين (حكومي) = 26,500 ريال (20 لتر) 
- البنزين (مستورد) = 28,000 ريال (20 لتر) 
- الديزل (مستورد) = 30,000 ريال (20 لتر)    

#حضرموت
#المكلا
- البنزين (مستورد) = 28,000 ريال (20 لتر)       
- الديزل (تجاري) = 29,000 ريال (20 لتر)

#سيئون
- البنزين (مستورد) = 26,800 ريال (20 لتر)    
- الديزل (تجاري) = 29,000 ريال (20 لتر)

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

رئيس مجلس القيادة يزور عضو المجلس طارق صالح للاطمئنان على صحته - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق