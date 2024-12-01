امر صادم بشان القيادي الحوثي الذي اغتال الشيخ صادق في صنعاء - أخبار كلمتك

قال الناشط احمد الاشول: يحيى الجايفي مدير قسم شملان في صنعاء - قبيلي محكوم عليه بالإعدام والسبب أن محافظ صنعاء المعّين من الجماعه أمره يخرج حمله أمنية ضد متهبشين الأراضي واشتبك مع متهبشين وتم قتل شخص وطلع أن المتهبش مشرف من الحوثه فالان هناك حكم اعدام على يحيى الجايفي وافراد القسم ،

واضاف:و علوي الامير ، مدير امن شميله - هاشمي قتل الشيخ ابو شعر أحد مشائخ الشعر ومن كبار مشايخ إب ، والى الان قد ارسلوا الوساطات ويشتوا لجنة تفاوض وعملوا مسرحية أن ابو شعر أشتبك مع النقطه وهو اللي باشر النقطه على الرغم كل الشهود قالوا ان علوي فتح النار على سيارة ابو شعر مشروع سلالي هذا مش مشروع دولة