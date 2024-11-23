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تساقط امطار على عدن وفلكي يكشف حدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

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تساقط امطار على عدن وفلكي يكشف حدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

تساقط امطار على عدن وفلكي يكشف حدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 23 نوفمبر 2024 01:15 صباحاً - كلمتك/خاص:

هطلت أمطار خفيفية إلى متوسطة، قبل قليل، على عدد من مديريات العاصمة عدن ومنها مديرية المعلا.

وبحسب مانشره المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، فإن الأجواء بمحافظة عدن، كانت في اغلب الاوقات منذ صباح  الجمعة، فيها الرؤية الافقية متدنية حوالي 3كم بسبب السديم، وفي مدينة المكلا منذ الصباح كان هناك رذاذ خفيف من المطر مع رؤية افقية 5كم، وهطلت أمطار متفرقة ومتوسطة على المكلا.

فيما شهدت محافظة تعز، اليوم، هطول في إطار متوسطة على منطقة الحوبان شرق مدينة تعز.

وحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الاودية ومجاري السيول، سائقي المركبات في الطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة السحب المنخفضة الكثيفة والضباب أو هطول الأمطار.

ونبه المركز، مرتادي البحر والصيادين في السواحل الجنوبية ومدخل باب المندب وجنوب البحر الأحمر من إضطراب البحر وإرتفاع الموج.

وبحسب توقعات نشرة طقس الصادرة عن المركز الوطني للإنذار المبكر، بإن الطقس غائم جزئياَ في المرتفعات الجبلية، يتحول نهارا إلى غائم وهطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة قد يصاحبها الرعد أحيانا على محافظات (لحج، تعز ،إب، الضالع، ريمة وغرب كلاً من (ذمار، صنعاء وصعده)، وكذا المحويت، حجه، مرتفعات تهامه وحضرموت وشبوه وأبين)، وتنخفض الرؤية الافقية على الطرقات الجبلية بسبب الضباب وهطول الأمطار.

كما توقع المركز طقس غائم جزئيا في المناطق الساحلية، إلى غائم مع هطول أمطار متفرقة على سواحل حضرموت، شبوة، أبين، عدن، لحج، المناطق الداخلية المقابلة لها، وأجزاء من  سهل وسواحل تهامه، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا على السواحل الجنوبية، مدخل باب المندب وجنوب الساحل الغربي تصل أقصى سرعة لها إلى 21عقدة.

وجاءت توقعات المركز للطقس في المناطق الصحراوية، بجو صحو إلى غائم جزئياً وتتشكل خلايا من السحب الركامية الممطرة على أجزاء منها، والرياح  معتدلة السرعة تنشط أحياناً تثير الأتربة والرمال.

وتوقع فلكي يمني،
الجمعة، بمشيئة الله، هطول بعض الأمطار المتفرقة غدا السبت، ومعظمها غرب و جنوب غرب اليمن، متوقعا استمرار بعض هطول الأمطار المتفرق بعد غدا (الاحد).

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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