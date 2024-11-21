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نقطة أمنية تمنع القيادي الكازمي من دخول عدن وتحتجزه - أخبار كلمتك

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نقطة أمنية تمنع القيادي الكازمي من دخول عدن وتحتجزه - أخبار كلمتك

نقطة أمنية تمنع القيادي الكازمي من دخول عدن وتحتجزه - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 07:10 مساءً - كلمتك/

أقدمت عناصر النقطة الامنية التي تعرف بنقطة المجاري في منقطة العريش احد مداخل مدينة عدن، على إحتجاز قائد وحدة حماية الأراضي بمنطقة العلم التابعة لمحافظة أبين  العقيد/ عبدالرحمن الفقية الكازمي وأفراد أسرته القادمين من محافظة أبين ومنعهم من دخول عدن ..

وبحسب مصادر مطلعة فقد تم أيقاف عبدالرحمن الفقية ومنعه من دخول عدن وكانت برفقته عائلته وبعد نقاش وتعصب من افراد النقطة قاموا باحتجاز الفقيه وعائلته في احد الاحواش بالقرب من النقطة..

واضافت المصادر ان مثل هذه الممارسات العنصرية والاستفزازية المتكررة تجاه قيادات أبين سينذر بصراع مناطقي لا تحمد عقباه..

واكدت مصادر محلية عن توافد قبلي من ال باكازم وقبائل أبين في منطقة دوفس لاتخاذ قرار حيال هذه التصرفات الغير مبررة.

وهذا وقد تمكنت قوة تابعة للقائد عبدالرحمن الفقيه الكازمي من تحريره وعودته لمحافظة أبين وهو من القيادات العسكرية القديرة ولها تاريخ عسكري طويل ومشرف ويحضى باحترام وتقدير الجميع باخلاقه العالية ومواقفه الوطنية الشجاعة والعسكرية الصارمة  ودماثة اخلاقه.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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