قتلى وجرحى بكمين استهدف قوات الانتقالي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 08:36 صباحاً - كلمتك/خاص:
وأضافت المصادر بأن سيارة الاسعاف التي نقلت الجندي الشهيد تعرضت لكمين ارهابي اخر في صرة المشائخ وخلف الهجوم استشهاد الجندي محمد سيف وإصابة زميله محمد علي ثابت في اليد اليسرى
سقط عدد من الشهداء والجرحى في هجوم ارهابي فجر اليوم الخميس في هجومين شنتهم عناصر تنظيم القاعدة شرق مديرية مودية
واوضحت المصادر ان الهجوم الأول كان بقناص ليلي في وادي عومران استهدف الجندي علي محمد علي بتول
وأضافت المصادر بأن سيارة الاسعاف التي نقلت الجندي الشهيد تعرضت لكمين ارهابي اخر في صرة المشائخ وخلف الهجوم استشهاد الجندي محمد سيف وإصابة زميله محمد علي ثابت في اليد اليسرى
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