الرئيس العليمي يؤجل زيارته الى بريطانيا بسبب مشاورات الاوضاع الاقتصادية - أخبار كلمتك

قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:أبلغني مصدر رفيع المستوى في مكتب رئاسة الجمهورية، ان الرئيس رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ارجأ زيارة له الى المملكة المتحدة الى اجل غير مسمى بعد ان كانت مخططة في غضون الايام القليلة المقبلة.

واضاف:وارجع المصدر اسباب التأجيل الى ارتباطات الرئيس العليمي بمشاورات مهمة مع اعضاء مجلس القيادة الرئاسي والفاعلين الاقليميين والدوليين حول الاوضاع الاقتصادية، والمتغيرات المحلية والاقليمية، اضافة الى تواجد رئيس الوزراء البريطاني خارج العاصمة لندن.

واكد المصدر ان الزيارة الرئاسية الى المملكة المتحدة سيعاد الترتيب لها في وقت لاحق عبر القنوات الدبلوماسية في البلدين.