اصابة قيادي كبير اثر محاولة اغتيال جديدة في صنعاء - أخبار كلمتك

اصابة قيادي كبير اثر محاولة اغتيال جديدة في صنعاء - أخبار كلمتك

توتر اثر منع أعضاء هيئة التدريس من دخول قسم الطالبات بسبب ملابس غير لائقة في صنعاء - أخبار كلمتك

توتر اثر منع أعضاء هيئة التدريس من دخول قسم الطالبات بسبب ملابس غير لائقة في صنعاء - أخبار كلمتك

الأعلى للإعلام يطالب بإجراءات صارمة لمواجهة الكتائب الإلكترونية - أخبار كلمتك

الأعلى للإعلام يطالب بإجراءات صارمة لمواجهة الكتائب الإلكترونية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة «ملك جمال الأردن» أيمن العلي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة «ملك جمال الأردن» أيمن العلي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «العتاولة» للسقا و«فهد البطل» للعوضي.. تعرف على قائمة مسلسلات رمضان 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «العتاولة» للسقا و«فهد البطل» للعوضي.. تعرف على قائمة مسلسلات رمضان 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:58 - مشاهدة مباراة مصر وبوتسوانا بث مباشر في تصفيات كأس أمم إفريقيا اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:58 - مشاهدة مباراة مصر وبوتسوانا بث مباشر في تصفيات كأس أمم إفريقيا اليوم - أخبار كلمتك

يعرض قريبا، نتفليكس تروج لمسلسل موعد مع الماضي - أخبار كلمتك

يعرض قريبا، نتفليكس تروج لمسلسل موعد مع الماضي - أخبار كلمتك

الزمالك ينعى محمد شوقي لاعب كفر الشيخ - أخبار كلمتك

الزمالك ينعى محمد شوقي لاعب كفر الشيخ - أخبار كلمتك

مدرب الأرجنتين: موقف بيرو يزيد صعوبة مباراة الغد في تصفيات المونديال - أخبار كلمتك

مدرب الأرجنتين: موقف بيرو يزيد صعوبة مباراة الغد في تصفيات المونديال - أخبار كلمتك

بعد مرور ألف يوم على بدء الحرب الروسية الأوكرانية، زيلينسكى يؤكد أن 2025 سيحسم من سينتصر - أخبار كلمتك

بعد مرور ألف يوم على بدء الحرب الروسية الأوكرانية، زيلينسكى يؤكد أن 2025 سيحسم من سينتصر - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الرئيس العليمي يؤجل زيارته الى بريطانيا بسبب مشاورات الاوضاع الاقتصادية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرئيس العليمي يؤجل زيارته الى بريطانيا بسبب مشاورات الاوضاع الاقتصادية - أخبار كلمتك

الرئيس العليمي يؤجل زيارته الى بريطانيا بسبب مشاورات الاوضاع الاقتصادية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 02:40 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي العدني البارز عبدالرحمن انيس:أبلغني مصدر رفيع المستوى في مكتب رئاسة الجمهورية، ان الرئيس رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ارجأ زيارة له الى المملكة المتحدة الى اجل غير مسمى بعد ان كانت مخططة في غضون الايام القليلة المقبلة.
واضاف:وارجع المصدر اسباب التأجيل الى ارتباطات الرئيس العليمي بمشاورات مهمة مع اعضاء مجلس القيادة الرئاسي والفاعلين الاقليميين والدوليين حول الاوضاع الاقتصادية، والمتغيرات المحلية والاقليمية، اضافة الى تواجد رئيس الوزراء البريطاني خارج العاصمة لندن.
واكد المصدر ان الزيارة الرئاسية الى المملكة المتحدة سيعاد الترتيب لها في وقت لاحق عبر القنوات الدبلوماسية في البلدين.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

عاجل :احتراق باص في هيجة العبد بتعز (صور) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق