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خبير عسكري: هؤلاء من يدفع ثمن أخطاء وتخبط الإنتقالي - أخبار كلمتك

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خبير عسكري: هؤلاء من يدفع ثمن أخطاء وتخبط الإنتقالي - أخبار كلمتك

خبير عسكري: هؤلاء من يدفع ثمن أخطاء وتخبط الإنتقالي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 01:04 مساءً - كلمتك/ خاص

قال الخبير العسكري خالد النسي: ‏الانتقالي لا يستطيع أن يفرض واقع عسكري على ارضه حيث ان هناك خطوط حمراء لا يستطيع تجاوزها واليوم جميع حساباته هي الانتصار في الملف السياسي دون أن يكون لديه وسائل ضغط وبالتالي الملف السياسي سيكون الخاسر الأكبر فيه هو الانتقالي لانه الأضعف والمغيب عن العملية السياسية التي يتم طبخها والتي بموجبها يبقى الشمال مع الحوثيين ويتقاسم الجميع الجنوب بمشاركة هزيلة للانتقالي يحصل من خلالها قادته على مناصب ومكاسب شخصية دون تحقيق ابسط أهداف وحقوق شعب الجنوب ، 

واضاف : دخلوا في تحالفات عسكرية وخرجوا منها خاسرين وقالوا لقد خدعونا ودخلوا في شراكة غير منطقية مع قوى الاحتلال اليمني وخرجوا منها خاسرين وقالوا لقد خدعونا واليوم سيتم تمرير العملية السياسية مع صمت الانتقالي الذي يوحي بالموافقة وفي الأخير سيقولون لقد خدعونا وهذا ليس بجديد ،

واختتم:  المشكلة أن من يدفع ثمن ضعف وتخبط وأخطاء الانتقالي هو المواطن الجنوبي وليس قادة الانتقالي

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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