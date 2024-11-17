فتحي بن لزرق يعلق بشأن هذا الأمر الذي يحدث بالرياض - أخبار كلمتك

علق الصحفي فتحي بن على الحفلات الفنية والموسيقية التي تشهدها العاصمة السعودية الرياض



وقال الصحفي بن لزرق في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏الحفلات الفنية والموسيقية التي تشهدها العاصمة السعودية الرياض ومن بينها الحفلات اليمنية هي ذات الحفلات التي شهدتها لعقود مدن عربية كالقاهرة وبيروت ودمشق وتونس ودبي والكويت والبحرين .



وتابع بالقول:

وفي حين كانت هذه الحفلات تنمية للعقل وغذاء للروح في هذه العواصم بنظر البعض صارت وبنظر نفس الاشخاص خطراً يستهدف الإسلام والمسلمين فقط لأنها في ( الرياض) ..

عجبي..!