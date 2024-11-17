الليلة وحتى الفجر، زخة شهب الأسديات تزين السماء - أخبار كلمتك

الليلة وحتى الفجر، زخة شهب الأسديات تزين السماء - أخبار كلمتك

خبير عسكري يكشف هدف إسرائيل من قصف "مار إلياس" - أخبار كلمتك

خبير عسكري يكشف هدف إسرائيل من قصف "مار إلياس" - أخبار كلمتك

عاجل:القبض على مرتكب مجزرة صنعاء بهذه المحافظة الشرعية(صورة) - أخبار كلمتك

عاجل:القبض على مرتكب مجزرة صنعاء بهذه المحافظة الشرعية(صورة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إطلالات النجوم على ريد كاربت «in camera» بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إطلالات النجوم على ريد كاربت «in camera» بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:19 - سعر الذهب الآن.. الاستقرار يسيطر على «الأصفر» وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:19 - سعر الذهب الآن.. الاستقرار يسيطر على «الأصفر» وعيار 21 يسجل هذا الرقم - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:19 - الدوما: استهداف الأراضي الروسية بأسلحة أمريكية بداية لحرب عالمية ثالثة.. وردنا سيكون فوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:19 - الدوما: استهداف الأراضي الروسية بأسلحة أمريكية بداية لحرب عالمية ثالثة.. وردنا سيكون فوريا - أخبار كلمتك

طن الأولين يرتفع 500 جنيه، أسعار الزيت الخام في الأسواق اليوم - أخبار كلمتك

طن الأولين يرتفع 500 جنيه، أسعار الزيت الخام في الأسواق اليوم - أخبار كلمتك

عبد الظاهر السقا: منتخب الشباب لا يستحق التأهل لأمم إفريقيا بهذا المستوى - أخبار كلمتك

عبد الظاهر السقا: منتخب الشباب لا يستحق التأهل لأمم إفريقيا بهذا المستوى - أخبار كلمتك

باتشيكو يرفض تقسيط غرامة الزمالك - أخبار كلمتك

باتشيكو يرفض تقسيط غرامة الزمالك - أخبار كلمتك

أجهزة الاحتلال الأمنية ترجح بقاء 51 أسيرا في غزة أحياء من أصل 101 - أخبار كلمتك

أجهزة الاحتلال الأمنية ترجح بقاء 51 أسيرا في غزة أحياء من أصل 101 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

فتحي بن لزرق يعلق بشأن هذا الأمر الذي يحدث بالرياض - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
فتحي بن لزرق يعلق بشأن هذا الأمر الذي يحدث بالرياض - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق يعلق بشأن هذا الأمر الذي يحدث بالرياض - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 10:36 مساءً - كلمتك: خاص

علق الصحفي فتحي بن على الحفلات الفنية والموسيقية التي تشهدها العاصمة السعودية الرياض


وقال الصحفي بن لزرق في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
‏الحفلات الفنية والموسيقية التي تشهدها العاصمة السعودية الرياض ومن بينها الحفلات اليمنية هي ذات الحفلات التي شهدتها لعقود مدن عربية كالقاهرة وبيروت ودمشق وتونس ودبي والكويت والبحرين .


وتابع بالقول:
وفي حين كانت هذه الحفلات تنمية للعقل وغذاء للروح في هذه العواصم بنظر البعض صارت وبنظر نفس الاشخاص خطراً يستهدف الإسلام والمسلمين فقط لأنها في ( الرياض) ..
عجبي..!

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

تصريح ناري للحوثيين بشان فوز ترامب ويتحدثون عن تحقيق انتصار ضد الجيش الامريكي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق