فتحي بن لزرق يعلق بشأن هذا الأمر الذي يحدث بالرياض - أخبار كلمتك

علق الصحفي فتحي بن على الحفلات الفنية والموسيقية التي تشهدها العاصمة السعودية الرياض
وقال الصحفي بن لزرق في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
الحفلات الفنية والموسيقية التي تشهدها العاصمة السعودية الرياض ومن بينها الحفلات اليمنية هي ذات الحفلات التي شهدتها لعقود مدن عربية كالقاهرة وبيروت ودمشق وتونس ودبي والكويت والبحرين .
وتابع بالقول:
وفي حين كانت هذه الحفلات تنمية للعقل وغذاء للروح في هذه العواصم بنظر البعض صارت وبنظر نفس الاشخاص خطراً يستهدف الإسلام والمسلمين فقط لأنها في ( الرياض) ..
عجبي..!
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