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افعى تقضي على طفل بعمر الزهور(مؤلم) - أخبار كلمتك

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افعى تقضي على طفل بعمر الزهور(مؤلم) - أخبار كلمتك

افعى تقضي على طفل بعمر الزهور(مؤلم) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 01:54 مساءً - كلمتك/

توفي طفل في عمر الزهور بعد تعرضه للدغة قاتلة من أفعى شديدة السمية في إحدى القرى لمديرية دمت في محافظة الضالع.

وقالت مصادر محلية إن الطفل أحمد وضاح قايد محسن الصفيري تعرض للدغة سامة في أحد الأودية بقرية الصفيراء بمديرية دمت في محافظة الضالع.

وأضافت المصادر أن الطفل أحمد الصفيري كان يلعب في الوادي لكنه تعرض للدغة أفعى سامة "حنش" وتم على إثرها إسعافه إلى أحد المشافي لكنه فارق الحياة.

وأكدت المصادر أن السمية الزائدة من الأفعى تسبب بتوقف قلب الطفل أحمد دون توفر اللقاحات المخصصة لسموم الأفاعي في المنطقة والتي تندرج اغلب الأفاعي فيها بالسامة بينها افعى الكوبرا.
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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