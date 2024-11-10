انتشار امني واسع النطاق والكشف عن مكان تواجد قاتل الجنود السعوديين - أخبار كلمتك

قال مصدر أمني: الأجهزة الأمنية والعسكرية نشرت قوات متعددة المهام في أطراف مدينة سيئون وفي الشوارع الرئيسية ومداخل ومخارج الأحياء السكنية، واستحداث نقاط تفتيش دقيقة بحثا عن منفذ عملية إطلاق نار على عسكريين من التحالف العربي.

واضاف: التقييمات تشير إلى أن (منفذ العملية لا يـزال في مدينة سيئون) ولم يتمكن من مغادرتها، وقد (تم تجنيده من قبل جماعة مسلحة).

واختتم: سيئون مدينة مغلقة أمنيا وعسكريا، وجهود البحث عن منفذ العملية تشارك فيها الأجهزة الأمنية وقوات عسكرية من المنطقة العسكرية الأولى، ووحدات من قوات درع الوطن.

من/فارس الحميري

‎#اليمن