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انتشار امني واسع النطاق والكشف عن مكان تواجد قاتل الجنود السعوديين - أخبار كلمتك

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انتشار امني واسع النطاق والكشف عن مكان تواجد قاتل الجنود السعوديين - أخبار كلمتك

انتشار امني واسع النطاق والكشف عن مكان تواجد قاتل الجنود السعوديين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 05:18 مساءً - كلمتك/خاص:

قال مصدر أمني: الأجهزة الأمنية والعسكرية نشرت قوات متعددة المهام في أطراف مدينة سيئون وفي الشوارع الرئيسية ومداخل ومخارج الأحياء السكنية، واستحداث نقاط تفتيش دقيقة بحثا عن منفذ عملية إطلاق نار على عسكريين من التحالف العربي.

واضاف: التقييمات تشير إلى أن (منفذ العملية لا يـزال في مدينة سيئون) ولم يتمكن من مغادرتها، وقد (تم تجنيده من قبل جماعة مسلحة).
واختتم: سيئون مدينة مغلقة أمنيا وعسكريا، وجهود البحث عن منفذ العملية تشارك فيها الأجهزة الأمنية وقوات عسكرية من المنطقة العسكرية الأولى، ووحدات من قوات درع الوطن.
من/فارس الحميري

‎#اليمن

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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