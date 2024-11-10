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انتشار عسكري غير مسبوق عقب ايام من قتل جنود سعوديين - أخبار كلمتك

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انتشار عسكري غير مسبوق عقب ايام من قتل جنود سعوديين - أخبار كلمتك

انتشار عسكري غير مسبوق عقب ايام من قتل جنود سعوديين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 05:18 مساءً - كلمتك: خاص

أفادت مصادر ان الأجهزة الأمنية والعسكرية نشرت قوات متعددة المهام في أطراف مدينة سيئون وفي الشوارع الرئيسية ومداخل ومخارج الأحياء السكنية، واستحداث نقاط تفتيش دقيقة


واكدت المصادر ان ذلك الانتشار يأتي بحثا عن منفذ عملية إطلاق نار على عسكريين من التحالف العربي.

هذا وتشير التقييمات إلى أن (منفذ العملية لا يـزال في مدينة سيئون) ولم يتمكن من مغادرتها، وقد (تم تجنيده من قبل جماعة مسلحة).


موضحاً ان مدينة سيئون أصبحت مغلقة أمنيا وعسكريا، وجهود البحث عن منفذ العملية تشارك فيها الأجهزة الأمنية وقوات عسكرية من المنطقة العسكرية الأولى، ووحدات من قوات درع الوطن

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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