انتشار عسكري غير مسبوق عقب ايام من قتل جنود سعوديين - أخبار كلمتك

أفادت مصادر ان الأجهزة الأمنية والعسكرية نشرت قوات متعددة المهام في أطراف مدينة سيئون وفي الشوارع الرئيسية ومداخل ومخارج الأحياء السكنية، واستحداث نقاط تفتيش دقيقة



واكدت المصادر ان ذلك الانتشار يأتي بحثا عن منفذ عملية إطلاق نار على عسكريين من التحالف العربي.

هذا وتشير التقييمات إلى أن (منفذ العملية لا يـزال في مدينة سيئون) ولم يتمكن من مغادرتها، وقد (تم تجنيده من قبل جماعة مسلحة).



موضحاً ان مدينة سيئون أصبحت مغلقة أمنيا وعسكريا، وجهود البحث عن منفذ العملية تشارك فيها الأجهزة الأمنية وقوات عسكرية من المنطقة العسكرية الأولى، ووحدات من قوات درع الوطن