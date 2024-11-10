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تفاصيل جديدة تكشف طريقة تهريب قاتل الجنود السعوديين في سيئون - أخبار كلمتك

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تفاصيل جديدة تكشف طريقة تهريب قاتل الجنود السعوديين في سيئون - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة تكشف طريقة تهريب قاتل الجنود السعوديين في سيئون - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 04:50 مساءً - كلمتك/خاص:

قالت مصادر:عملية استهداف عسكريين من التحالف العربي في المنطقة العسكرية الأولى "ليست فـردية".
واضافت: هناك شخصيات في سيئون ساعدت في تهريب القاتل، ولا يُستبعد أن تكون "عملية مُدبرة".

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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