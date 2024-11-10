قالت مصادر:عملية استهداف عسكريين من التحالف العربي في المنطقة العسكرية الأولى "ليست فـردية".
واضافت: هناك شخصيات في سيئون ساعدت في تهريب القاتل، ولا يُستبعد أن تكون "عملية مُدبرة".
تفاصيل جديدة تكشف طريقة تهريب قاتل الجنود السعوديين في سيئون - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 04:50 مساءً - كلمتك/خاص:
قالت مصادر:عملية استهداف عسكريين من التحالف العربي في المنطقة العسكرية الأولى "ليست فـردية".
قالت مصادر:عملية استهداف عسكريين من التحالف العربي في المنطقة العسكرية الأولى "ليست فـردية".
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