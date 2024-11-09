اول تعليق سعودي على قتل الجنود السعوديين في سيئون - أخبار كلمتك

قال السياسي شاعي المرزوقي:حادثة الغدر التي تعرض لها الجنود والضباط السعوديين واستشهدوا فيها دليل واضح ان المنطقه العسكريه الاولى مخترقه من قبل الحوثيين او هي حوثية متستره .

واضاف:والدليل تهريب القاتل وعدم القبض عليه في حينه وهذا يحتاج محاسبة من يقف خلف هذا العمل الجبان خاصة ان القاتل هو حارس شخصي لقائد المنطقه العسكريه

واختتم:واذا كان فيه من يهلل ويفتخر لحادثة الغدر ويعتبرها انتصار فوالله انها وصمة عار على كل يمني بان يقتل في داخل بلدهم من بذلوا ارواحهم خدمة لهم وكانت هذه مكافأتهم لهم