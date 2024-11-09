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إحتراق باص نقل جماعي كان في طريقه الى اليمن - أخبار كلمتك

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إحتراق باص نقل جماعي كان في طريقه الى اليمن - أخبار كلمتك

إحتراق باص نقل جماعي كان في طريقه الى اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 9 نوفمبر 2024 01:51 مساءً - كلمتك/ خاص

أفاد مسافرون عن احتراق باص نقل جماعي في المملكة العربية السعودية.

وقال مسافرون أن باص نقل جماعي احترق اليوم في المملكة كان في طريقه الى اليمن

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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