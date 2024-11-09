اقتحام صالة أعراس لاختطاف منشد شهير في عمران - أخبار كلمتك

أفادت مصادر محلية أن القيادي الحو.ثي المدعو أبو داود منصور الحمزي، الذي عينته مليشيا الحو.ثي مديراً لأمن مديرية خمر، اقتحم مع مجموعة مسلحين صالة أحد الأعراس في المديرية.

وبحسب المصادر بأنه قام باختطاف المنشد محمد داحش واثنين آخرين من فريق الإنشاد التابع له، وزج بهم في السجن الخاص بأمن المديرية.

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