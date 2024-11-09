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جماعة الحوثي تقر إضافة مادة جديدة للطلاب في مناطق سيطرتها .. ماذا تتضمن؟ - أخبار كلمتك

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جماعة الحوثي تقر إضافة مادة جديدة للطلاب في مناطق سيطرتها .. ماذا تتضمن؟ - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي تقر إضافة مادة جديدة للطلاب في مناطق سيطرتها .. ماذا تتضمن؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 9 نوفمبر 2024 01:51 مساءً - كلمتك/ خا

أفادت ‏مصادر تربوية في العاصمة صنعاء إن جماعة الحوثي أقرّت خلال الأسابيع الأخيرة إضافة مادة جديد للطلاب تحت مسمى "الإرشاد التربوي"، وإدراجها ضمن مقررات التربية الإسلامية للمراحل الدراسية من الصف الرابع من التعليم الأساسي حتى الثانوية العامة، مع إرغام الطلاب على حضور حصصها يوم الاثنين من كل أسبوع. 

وتتضمن مادة "الإرشاد التربوي" -وفق المصادر- دروساً طائفية مستمدة من مشروع الجماعة الحوثية، وكتابات مؤسسها حسين الحو.ثي التي تعرف بـ"الملازم"، إلى جانب خطابات زعيمها الحالي عبد الملك الحو.ثي. 

وبيّنت المصادر أن دروس هذه المادة تعمل على تكريس صورة ذهنية خرافية لمؤسس الجماعة حسين الحو.ثي وزعيمها الحالي شقيقه عبد الملك، والترويج لحكايات تُضفي عليهما هالة من "القداسة"، وجرى اختيار عدد من الناشطين الحو.ثيين الدينيين لتقديمها للطلاب.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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