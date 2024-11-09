جماعة الحوثي تقر إضافة مادة جديدة للطلاب في مناطق سيطرتها .. ماذا تتضمن؟ - أخبار كلمتك

أفادت ‏مصادر تربوية في العاصمة صنعاء إن جماعة الحوثي أقرّت خلال الأسابيع الأخيرة إضافة مادة جديد للطلاب تحت مسمى "الإرشاد التربوي"، وإدراجها ضمن مقررات التربية الإسلامية للمراحل الدراسية من الصف الرابع من التعليم الأساسي حتى الثانوية العامة، مع إرغام الطلاب على حضور حصصها يوم الاثنين من كل أسبوع.

وتتضمن مادة "الإرشاد التربوي" -وفق المصادر- دروساً طائفية مستمدة من مشروع الجماعة الحوثية، وكتابات مؤسسها حسين الحو.ثي التي تعرف بـ"الملازم"، إلى جانب خطابات زعيمها الحالي عبد الملك الحو.ثي.

وبيّنت المصادر أن دروس هذه المادة تعمل على تكريس صورة ذهنية خرافية لمؤسس الجماعة حسين الحو.ثي وزعيمها الحالي شقيقه عبد الملك، والترويج لحكايات تُضفي عليهما هالة من "القداسة"، وجرى اختيار عدد من الناشطين الحو.ثيين الدينيين لتقديمها للطلاب.