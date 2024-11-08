افادت مصادر بمقتل جنديين وإصابة ثلاث سعوديين من مرافقي مندوب التحالف في المنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون على يد احد مرافقي ضباط رفيع تابع للواء "135" والذي يقوده اللواء يحي ابوعوجاء وكل قياداته واغلب قواته من أبناء محافظتي عمران وحجة وضواحيها ويتمركز اللواء في أغلب مدن وسط وادي #حضرموت " تريم، سيئون، القطن وغيرها " وتتمركز قيادتة في مدينة سيئون .
وبحسب مصادر فان الجندي لاذ بالفرار
عاجل:مقتل جنود واصابة سعوديين برصاص مرافقهم بسيئون - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 07:31 مساءً - كلمتك/خاص:
افادت مصادر بمقتل جنديين وإصابة ثلاث سعوديين من مرافقي مندوب التحالف في المنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون على يد احد مرافقي ضباط رفيع تابع للواء "135" والذي يقوده اللواء يحي ابوعوجاء وكل قياداته واغلب قواته من أبناء محافظتي عمران وحجة وضواحيها ويتمركز اللواء في أغلب مدن وسط وادي #حضرموت " تريم، سيئون، القطن وغيرها " وتتمركز قيادتة في مدينة سيئون .
افادت مصادر بمقتل جنديين وإصابة ثلاث سعوديين من مرافقي مندوب التحالف في المنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون على يد احد مرافقي ضباط رفيع تابع للواء "135" والذي يقوده اللواء يحي ابوعوجاء وكل قياداته واغلب قواته من أبناء محافظتي عمران وحجة وضواحيها ويتمركز اللواء في أغلب مدن وسط وادي #حضرموت " تريم، سيئون، القطن وغيرها " وتتمركز قيادتة في مدينة سيئون .
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