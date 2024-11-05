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وزير الخارجية يزور سفارة بلادنا لدى القاهرة والمندوبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يزور سفارة بلادنا لدى القاهرة والمندوبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يزور سفارة بلادنا لدى القاهرة والمندوبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:28 مساءً - كلمتك/خاص:

قام وزير الخارجية وشئون المغتربين الدكتور شايع محسن الزنداني بزيارة إلى سفارة الجمهورية اليمنية لدى جمهورية مصر العربية والمندوبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية، أطلع خلالها على سير العمل في أقسام السفارة والمندوبية الدائمة والملحقيات الفنية.

كما التقى الوزير خلال الزيارة بأعضاء البعثة الدبلوماسية للسفارة والمندوبية، وأطلعهم على مستجدات الأوضاع في بلادنا وجهود وزارة الخارجية لتعزيز العمل الدبلوماسي ورعاية مصالح الجاليات اليمنية في الخارج، مشدداً على أهمية الإرتقاء بالعمل خلال الفترة القادمة وبذل كافة الجهود لحشد الدعم الدبلوماسي والسياسي خدمة للمصالح الوطنية في كافة ربوع البلاد .

كان في استقبال معالي وزير الخارجية وشئون المغتربين سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية خالد محفوظ بحاح والقائم بأعمال المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية الدكتور علي صالح موسى.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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