بنك القطيبي ينظم دورة تدريبية متخصصة في الودائع وصيغ التمويل الإسلامي - أخبار كلمتك

أقام بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر بالتعاون مع مركز القطيبي للتدريب والاستشارات دورة تدريبية متخصصة بعنوان "الودائع وصيغ التمويل في البنوك الإسلامية" وذلك ضمن جهوده المستمرة لتطوير مهارات موظفيه في مختلف جوانب العمل المصرفي الإسلامي.

وشملت الدورة جوانب متنوعة، مثل الودائع ومصادر الأموال الإسلامية، وأسس التوظيفات والاستثمارات الإسلامية، والخدمات المصرفية الأخرى ذات الصلة، وقد شارك في هذه الدورة 60 موظفًا من إدارات متعددة تشمل المالية، والتمويل، والتدقيق الداخلي والخارجي، وإدارة المخاطر، والامتثال، والائتمان، وتطوير المنتجات.

وحضر الدورة التي قدمها الخبير الأردني الدكتور عبد الحميد أبو صقري، قيادة الإدارة التنفيذية ورؤساء القطاعات ومديرو الإدارات والفروع، ما يعكس الاهتمام بالتطوير الشامل للمستويات القيادية والتنفيذية في البنك.