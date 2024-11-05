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بنك القطيبي ينظم دورة تدريبية متخصصة في الودائع وصيغ التمويل الإسلامي - أخبار كلمتك

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بنك القطيبي ينظم دورة تدريبية متخصصة في الودائع وصيغ التمويل الإسلامي - أخبار كلمتك

بنك القطيبي ينظم دورة تدريبية متخصصة في الودائع وصيغ التمويل الإسلامي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:28 مساءً - كلمتك/خاص:

أقام بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر  بالتعاون مع مركز القطيبي للتدريب والاستشارات دورة تدريبية متخصصة بعنوان "الودائع وصيغ التمويل في البنوك الإسلامية" وذلك ضمن جهوده المستمرة لتطوير مهارات موظفيه في مختلف جوانب العمل المصرفي الإسلامي.

وشملت الدورة جوانب متنوعة، مثل الودائع ومصادر الأموال الإسلامية، وأسس التوظيفات والاستثمارات الإسلامية، والخدمات المصرفية الأخرى ذات الصلة، وقد شارك في هذه الدورة 60 موظفًا من إدارات متعددة تشمل المالية، والتمويل، والتدقيق الداخلي والخارجي، وإدارة المخاطر، والامتثال، والائتمان، وتطوير المنتجات.

وحضر الدورة التي قدمها الخبير الأردني الدكتور عبد الحميد أبو صقري، قيادة الإدارة التنفيذية ورؤساء القطاعات ومديرو الإدارات والفروع، ما يعكس الاهتمام بالتطوير الشامل للمستويات القيادية والتنفيذية في البنك.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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