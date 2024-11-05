رئيس نيابة إستئناف شمال عدن يزور سجن البحث الجنائي لتفقد أوضاع المحجوزين - أخبار كلمتك

في إطار حرص النيابة العامة على ضمان حقوق المحبوسين وتعزيز الشفافية، قام صباح اليوم القاضي يحيى ناصر الشعيبي رئيس نيابة إستئناف شمال عدن، يرافقه عدد من أعضاء النيابة ووكلائها، بزيارة تفقدية إلى سجن البحث الجنائي في عدن.

وهدفت الزيارة إلى الوقوف على أوضاع المحجوزين والتحقق من مشروعية حبسهم. وكان في استقبالهم مدير إدارة البحث الجنائي العميد ناجي المرفدي، الذي قدم شرحاً مفصلاً حول إجراءات العمل في السجن وأبرز المستجدات المتعلقة بوضع المحبوسين.

وخلال الزيارة تفقد القاضي الشعيبي أماكن الحجز في مختلف العنابر للإطلاع على أحوال السجناء، والتحقيق من مشروعية حبسهم، كما أستمع إلى أقوال السجناء وشكاواهم، وتوجه إلى سجن النساء للاستماع إلى قضاياهن، والتأكد من سرعة الإجراءات القانونية المتعلقة بهن.

وقد وجه القاضي الشعيبي مدير البحث الجنائي بسرعة أرسال الأولويات المتعلقة بالطلبات إلى النيابة العامة والمحاكم، وذلك لتسريع الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها النيابة العامة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المحبوسين، بما يضمن التزام السلطات القانونية بكافة المعايير القانونية والإنسانية.