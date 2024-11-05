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رئيس نيابة إستئناف شمال عدن يزور سجن البحث الجنائي لتفقد أوضاع المحجوزين - أخبار كلمتك

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رئيس نيابة إستئناف شمال عدن يزور سجن البحث الجنائي لتفقد أوضاع المحجوزين - أخبار كلمتك

رئيس نيابة إستئناف شمال عدن يزور سجن البحث الجنائي لتفقد أوضاع المحجوزين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:28 مساءً - كلمتك/خاص:

في إطار حرص النيابة العامة على ضمان حقوق المحبوسين وتعزيز الشفافية، قام صباح اليوم القاضي يحيى ناصر الشعيبي رئيس نيابة إستئناف شمال عدن، يرافقه عدد من أعضاء النيابة ووكلائها، بزيارة تفقدية إلى سجن البحث الجنائي في عدن.

وهدفت الزيارة إلى الوقوف على أوضاع المحجوزين والتحقق من مشروعية حبسهم. وكان في استقبالهم  مدير إدارة البحث الجنائي العميد ناجي المرفدي، الذي قدم شرحاً مفصلاً حول إجراءات العمل في السجن وأبرز المستجدات المتعلقة بوضع المحبوسين.

وخلال الزيارة تفقد القاضي الشعيبي أماكن الحجز في مختلف العنابر للإطلاع على أحوال السجناء، والتحقيق من مشروعية حبسهم، كما أستمع إلى أقوال السجناء وشكاواهم، وتوجه إلى سجن النساء للاستماع إلى قضاياهن، والتأكد من سرعة الإجراءات القانونية المتعلقة بهن.

وقد وجه القاضي الشعيبي مدير البحث الجنائي بسرعة أرسال الأولويات المتعلقة بالطلبات إلى النيابة العامة والمحاكم، وذلك لتسريع الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها النيابة العامة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المحبوسين، بما يضمن التزام السلطات القانونية بكافة المعايير القانونية والإنسانية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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