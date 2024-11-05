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عقب اعلانها وصول عدن.. فتحي بن لزرق يكشف حقيقة وصول هنادي الرديني - أخبار كلمتك

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عقب اعلانها وصول عدن.. فتحي بن لزرق يكشف حقيقة وصول هنادي الرديني - أخبار كلمتك

عقب اعلانها وصول عدن.. فتحي بن لزرق يكشف حقيقة وصول هنادي الرديني - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:02 مساءً - كلمتك/خاص:

اعلنت يوم امس هنادي الرديني بانها وصلت مدينة عدن اثر تلقيها دعوة وبحراسة ومرافقين.
وقال الصحفي فتحي بن لزرق:هذا الرخوة لم يصل عدن وهي محرمة عليه وعلى أمثاله وجميع مانشر بهذا الخصوص غير صحيح بالمطلق.
واضاف:فالرجاء توقفوا جميعا عن نشر مثل هذه الاخبار المضللة .
اثارت هنادي الرديني جدلا واسعا باعلانها وصول عدن يوم امس اثر تلقيها دعوة.
 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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