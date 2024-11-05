اعلنت يوم امس هنادي الرديني بانها وصلت مدينة عدن اثر تلقيها دعوة وبحراسة ومرافقين.
وقال الصحفي فتحي بن لزرق:هذا الرخوة لم يصل عدن وهي محرمة عليه وعلى أمثاله وجميع مانشر بهذا الخصوص غير صحيح بالمطلق.
واضاف:فالرجاء توقفوا جميعا عن نشر مثل هذه الاخبار المضللة .
اثارت هنادي الرديني جدلا واسعا باعلانها وصول عدن يوم امس اثر تلقيها دعوة.
عقب اعلانها وصول عدن.. فتحي بن لزرق يكشف حقيقة وصول هنادي الرديني - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:02 مساءً - كلمتك/خاص:
اعلنت يوم امس هنادي الرديني بانها وصلت مدينة عدن اثر تلقيها دعوة وبحراسة ومرافقين.
اعلنت يوم امس هنادي الرديني بانها وصلت مدينة عدن اثر تلقيها دعوة وبحراسة ومرافقين.
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