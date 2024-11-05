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صدمة بشان منتخب اليمن للشباب المتأهل الى نهائيات كاس اسيا - أخبار كلمتك

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صدمة بشان منتخب اليمن للشباب المتأهل الى نهائيات كاس اسيا - أخبار كلمتك

صدمة بشان منتخب اليمن للشباب المتأهل الى نهائيات كاس اسيا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:02 مساءً - كلمتك/خاص:

افاد ناشطون بان منتخب اليمن للشباب المتاهل لكاس اسيا لم يستلم مستحقاته حتى اللحظة
وبحسب الناشطون فانه لم تصرف مكافات ومستحقات نجوم منتخب الشباب والجهاز الفني والاداري الذين حققوا انجاز التاهل للنهائيات الاسيوية.
قرابة ٣ اشهار من وعود الصرف الا انه لم يتم صرف المستحقات حتى الان

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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