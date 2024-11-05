افاد ناشطون بان منتخب اليمن للشباب المتاهل لكاس اسيا لم يستلم مستحقاته حتى اللحظة
وبحسب الناشطون فانه لم تصرف مكافات ومستحقات نجوم منتخب الشباب والجهاز الفني والاداري الذين حققوا انجاز التاهل للنهائيات الاسيوية.
قرابة ٣ اشهار من وعود الصرف الا انه لم يتم صرف المستحقات حتى الان
صدمة بشان منتخب اليمن للشباب المتأهل الى نهائيات كاس اسيا - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 03:02 مساءً - كلمتك/خاص:
افاد ناشطون بان منتخب اليمن للشباب المتاهل لكاس اسيا لم يستلم مستحقاته حتى اللحظة
افاد ناشطون بان منتخب اليمن للشباب المتاهل لكاس اسيا لم يستلم مستحقاته حتى اللحظة
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