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الكشف عن تفاصيل ماجرى بعدن اليوم واختيار هذا الشخصية الكبيرة رئيسا - أخبار كلمتك

الكشف عن تفاصيل ماجرى بعدن اليوم واختيار هذا الشخصية الكبيرة رئيسا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 02:30 مساءً - كلمتك/خاص:

أعلنت الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، عن إشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، وإقرار اللائحة التنظيمية للتكتل، واختيار الدكتور أحمد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى، على أن تكون رئاسته دورية.

وأكد التكتل في بيان الإشهار التزامه بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق، والشراكة، والعمل بشفافية.

وشدد التكتل على استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد والانقلاب كأبرز الأهداف التي يسعى لتحقيقها، إضافة إلى حل القضية الجنوبية كقضية رئيسية ومفتاح لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي.

كما أكد بيان الإشهار على الحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية، وسيادة الجمهورية، واستقلالها، وسلامة أراضيها.

الأحزاب والمكونات المؤسسة للتكتل:
المؤتمر الشعبي العام
التجمع اليمني للإصلاح
الحزب الاشتراكي اليمني
التنظيم الوحدوي الناصري
المكتب السياسي للمقاومة الوطنية
الحراك الجنوبي المشارك
اتحاد الرشاد اليمني
حزب العدالة والبناء
الائتلاف الوطني الجنوبي
حركة النهضة للتغيير السلمي
حزب التضامن الوطني
الحراك الثوري الجنوبي
التجمع الوحدوي اليمني
اتحاد القوى الشعبية
حزب السلم والتنمية
حزب البعث العربي الاشتراكي
مجلس حضرموت الوطني
حزب الشعب الديمقراطي (حشد)
مجلس شبوة الوطني
الحزب الجمهوري
حزب جبهة التحرير

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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