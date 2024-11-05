‏الكثيري يتفقد سير العمل في عدد من هيئات المجلس  - أخبار كلمتك

قام الأستاذ علي عبدالله الكثيري، القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الجمعية الوطنية، اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية لعدد من هيئات المجلس المركزية والمساعدة.

واستهل القائم بأعمال رئيس المجلس زيارته بتفقد سير العمل في الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس، حيث اطّلع من اللواء كمال الهمشري، عضو هيئة الرئاسة، القائم بأعمال الأمين العام للأمانة العامة، ورؤساء الدوائر على سير العمل في الأمانة ودوائرها، ومستوى الانضباط الوظيفي للكادر، وخططها وبرامجها للربع الأخير من العام الجاري 2024.

وأشار القائم بأعمال رئيس المجلس إلى أن الأمانة العامة هي المرآة العاكسة لنشاط المجلس، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود للحفاظ على النجاحات التي تحققت طوال السنوات الماضية، وتعزيز ذلك وتطويره للوصول إلى أعلى مستوى من الإنجاز في الجانبين التنظيمي والإداري.

وقام القائم بأعمال رئيس المجلس بعدها، يرافقه اللواء كمال الهمشري، بزيارة تفقدية للهيئات المساعدة لهيئة رئاسة المجلس في مقر هيئة الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين، مستمعاً من رؤساء الهيئات إلى شرح موجز عن خطة عمل كل هيئة، مشددا على ضرورة أن تتوفق برامج العمل مع متطلبات المرحلة الحالية والقادمة.