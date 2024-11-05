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كمين يستهدف طقم تابع لهذا الطرف وسط مخاوف من عودة الحرب - أخبار كلمتك

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كمين يستهدف طقم تابع لهذا الطرف وسط مخاوف من عودة الحرب - أخبار كلمتك

كمين يستهدف طقم تابع لهذا الطرف وسط مخاوف من عودة الحرب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:11 مساءً - كلمتك/خاص:

افادت مصادر باستهداف كمين لطقم يتبع قبيلة الشماية بمنطقة (البصيله) احدى مطارح البريمه بطور الباحة لحج.
وبحسب المصادر قد يكون هناك طرف اخر استهدف الطقم لمحاولة اعادة الحرب بين قبائل الصبيحة بعد الصلح والاتفاق الاخير الذي قاده الصبيحي.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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