افادت مصادر باستهداف كمين لطقم يتبع قبيلة الشماية بمنطقة (البصيله) احدى مطارح البريمه بطور الباحة لحج.
وبحسب المصادر قد يكون هناك طرف اخر استهدف الطقم لمحاولة اعادة الحرب بين قبائل الصبيحة بعد الصلح والاتفاق الاخير الذي قاده الصبيحي.
كمين يستهدف طقم تابع لهذا الطرف وسط مخاوف من عودة الحرب - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 01:11 مساءً - كلمتك/خاص:
افادت مصادر باستهداف كمين لطقم يتبع قبيلة الشماية بمنطقة (البصيله) احدى مطارح البريمه بطور الباحة لحج.
افادت مصادر باستهداف كمين لطقم يتبع قبيلة الشماية بمنطقة (البصيله) احدى مطارح البريمه بطور الباحة لحج.
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