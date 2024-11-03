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إيقاف مرتبات متقاعدي شركة صافر(وثيقة) - أخبار كلمتك

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إيقاف مرتبات متقاعدي شركة صافر(وثيقة) - أخبار كلمتك

إيقاف مرتبات متقاعدي شركة صافر(وثيقة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 12:16 مساءً - كلمتك/ خاص

أبدت الهيئة الادارية لجمعية متقاعدي شركة صافر النقدية رفضها توقیف ونقل مرتبات متقاعدي الشركة، جاء ذلك في مذكرة وجهتها الجمعية الاثنين إلى وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي.

وقالت الهيئة الادارية لجمعية متقاعدي شركة صافر وفقًا للمذكرة إنه سبق وأن أبدت اعتراضها في مذكرتها المؤرخة في 28 سبتمبر/أيلول 2024، وذلك على قرار المؤسسة العامة للتأمينات والذي تضمن توقيف مرتبات متقاعدي شركة صافر.
وأكدت المذكرة أن الجمعية تفاجئت بمذكرة أخرى من المؤسسة العامة للتأمينات موجهة لفرع سيئون متضمنة توقيف ونقل مرتبات متقاعدي شركة صافر إلى فرع مأرب.

وأكدت أنه بموجب القانون فإن المؤسسة العامة للتأمينات ملزمة قانونا الوفاء بالتزاماتها تجاه متقاعدي شركة صافر، وذلك بصرف مرتباتهم والاستمرار بصرفها.

وأوضحت أن ما يتعلق بقرار نقل مرتبات المتقاعدين إلى فرع مأرب يعتبر تهرب من التزامات المؤسسة، وفصل غير قانوني.. مطالبة وزير الخدمة المدنية توجيه المؤسسة العامة للتأمينات بصرف مرتبات متقاعدي شركة صافر الموقوفة، والخاصة بشهري سبتمبر وأكتوبر لهذا العام، والاستمرار على آلية الصرف.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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