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مصور يمني يضع اليمن في المركز الاول من بين 120 دولة - أخبار كلمتك

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مصور يمني يضع اليمن في المركز الاول من بين 120 دولة - أخبار كلمتك

مصور يمني يضع اليمن في المركز الاول من بين 120 دولة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 2 نوفمبر 2024 08:01 مساءً - كلمتك: خاص

 


وضع المصور علي السنيدار اليمن في المركز الاول من بين 120 دولة لمسابقة التصوير الفوتوغرافي حول جودة الحياة في المدن للشباب المقامة في مصر
واقامت المسابقة جهات دولية وعربية من ضمنها "الاسكوا" التابعة للأمم المتحدة وبرنامج جودة الحياة من المملكة العربية السعودية

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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