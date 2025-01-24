وزارة المالية تنفي الحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة ملياري دولار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 24 يناير 2025 06:45 مساءً - نفت وزارة المالية، جملة وتفصيلًا ما نشر اليوم بوسائل الإعلام بشأن حصول مصر على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة ملياري دولار من مجموعة مستثمرين إقليميين ودوليين.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن الوزارة تؤكد عدم الحصول على أي قروض جديدة، وأن ما نشر اليوم في هذا الشأن، غير صحيح على الإطلاق.

وأضاف البيان، أن الوزارة تهيب بمختلف وسائل الإعلام توخي الحذر وتحري الدقة والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

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