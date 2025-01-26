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لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات التالجو على خط القاهرة - الإسكندرية اليوم - أخبار كلمتك

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لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات التالجو على خط القاهرة - الإسكندرية اليوم - أخبار كلمتك

لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات التالجو على خط القاهرة - الإسكندرية اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 26 يناير 2025 06:56 صباحاً - تقوم هيئة السكة الحديد بنسيير عدد من القطارات على خطوطها بالوجهين القبلي والبحري من خلال 800 رحلة يوميًا، ويرغب العديد من المواطنين في معرفة جدول مواعيد قطارات التالجو الإسبانية على خطوط السكة الحديد.

مواعيد تشغيل قطارات التالجو على خط القاهرة - الإسكندرية اليوم

وفي إطار خدماته للمواطنين، تقدم لكم بوابة الأسبوع في التقرير التالي جدول مواعيد قطارات التالجو على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس اليوم الأحد 26 يناير 2025.

جدول مواعيد قطارات التالجو على خط القاهرة - الإسكندرية:

قطار رقم 2025: ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 صباحًا، ويصل الإسكندرية الساعة 10:30 صباحًا.

قطار رقم 2023: ينطلق من القاهرة الساعة 2:00 ظهرًا، ويصل الإسكندرية الساعة 4:30 مساءً.

قطار رقم 2022: ينطلق من الإسكندرية الساعة 5:50 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 8:20 مساءً.

قطار رقم 2024: ينطلق من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهرًا، ويصل القاهرة الساعة 4:30 مساءً.

قطار رقم 2027: ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 مساءً، ويصل الإسكندرية الساعة 10:30 مساءً.

قطار رقم 2026: ينطلق من الإسكندرية الساعة 7:45 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 10:15 مساءً.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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