لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات التالجو على خط القاهرة - الإسكندرية اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 26 يناير 2025 06:56 صباحاً - تقوم هيئة السكة الحديد بنسيير عدد من القطارات على خطوطها بالوجهين القبلي والبحري من خلال 800 رحلة يوميًا، ويرغب العديد من المواطنين في معرفة جدول مواعيد قطارات التالجو الإسبانية على خطوط السكة الحديد.

مواعيد تشغيل قطارات التالجو على خط القاهرة - الإسكندرية اليوم

وفي إطار خدماته للمواطنين، تقدم لكم بوابة الأسبوع في التقرير التالي جدول مواعيد قطارات التالجو على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس اليوم الأحد 26 يناير 2025.

جدول مواعيد قطارات التالجو على خط القاهرة - الإسكندرية:

قطار رقم 2025: ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 صباحًا، ويصل الإسكندرية الساعة 10:30 صباحًا.

قطار رقم 2023: ينطلق من القاهرة الساعة 2:00 ظهرًا، ويصل الإسكندرية الساعة 4:30 مساءً.

قطار رقم 2022: ينطلق من الإسكندرية الساعة 5:50 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 8:20 مساءً.

قطار رقم 2024: ينطلق من الإسكندرية الساعة 2:00 ظهرًا، ويصل القاهرة الساعة 4:30 مساءً.

قطار رقم 2027: ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 مساءً، ويصل الإسكندرية الساعة 10:30 مساءً.

قطار رقم 2026: ينطلق من الإسكندرية الساعة 7:45 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 10:15 مساءً.