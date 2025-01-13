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استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 13 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 13 يناير 2025 - أخبار كلمتك

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 13 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 10:40 مساءً - سعر السكر،  تشهد أسعار السكر  استقرارا ملحوظا، ويعد  السكر من السلع الأساسية فى أى بيت مصرى، ويحرص المستهلكون على معرفة أسعاره بالمحال التجارية والأسواق.

أسعار السكر اليوم الاثنين 

وسجل السكر المعبأ، وفقا لما يتم بيعه بالمحال التجارية والأسواق بداية من 32 إلى 35 جنيها للكيلو كمتوسط سعر.

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سعر السكر التموينى 

يبلغ سعر كيلو السكر المخصص للمواد التموينية نحو 12.6 جنيها.

تعرف على حجم إنتاج مصر من السكر 

وتنتج مصر سنويًّا 2.8 مليون طن سكر، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر.

سعر السكر اليوم
سعر السكر اليوم

 موسم قصب السكر 

 وبدا موسم توريد قصب السكر، مطلع الشهر  الحالى، وأيضا موسم إنتاج السكر من البنجر والذي يبدأ في منتصف فبراير 2025.

 

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام العمل بمصانع السكر، واستعداد الشركات لاستقبال الموسم الجديد لإنتاج السكر من القصب.

السكر
السكر

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر

وأكدت وزارة التموين ضرورة الاهتمام بجودة إنتاج السكر المقدم للمواطنين على بطاقات الدعم.وأشارت وزارة التموين إلى أهمية العمل على زيادة رصيد الاحتياطي الإستراتيجي من السكر وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث ان السكر يعتبر من السلع الأساسية الهامة للمواطنين.

وأكدت وزارة التموين أنه لدينا اكتفاء ذاتي من السكر يصل إلى 90 % ويتم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج. 

أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الجديد 2025 

ووافق مجلس الوزراء، على تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025، عند 2500 جنيه لتوريد طن قصب السكر، و2400 جنيه لتوريد طن بنجر السكر، بزيادة 25 % عن الموسم المنقضي، دعمًا للمزارعين وتحفيزًا للإنتاج المحلي. 

وجاءت الزيادة  لتشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية منها.

وبلغ سعر توريد طن قصب السكر لعام 2024 نحو 1500 جنيه للطن، و1900 لطن بنجر السكر.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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