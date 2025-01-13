شيري الصينية تتجاوز مبيعاتها نحو 2.6 مليون سيارة بنهاية 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 13 يناير 2025 05:45 مساءً - سجلت شركة شيري رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في عام 2024، حيث بلغت مبيعاتها الشهرية في ديسمبر 298,505 سيارة، بزيادة ملحوظة قدرها 38.4% مقارنة بالشهر نفسه من 2023. وارتفع إجمالي مبيعاتها السنوية إلى 2,603,916 سيارة، محققةً نموًا بنسبة 38.4% عن عام 2023، ومتفوقةً على متوسط معدلات نمو قطاع السيارات بفارق كبير.



على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، أثبتت شيري قدرتها على التكيف والنمو بفضل استراتيجياتها الفعّالة ومنتجاتها المبتكرة، محققةً أربع إنجازات رئيسية خلال العام. فقد بلغت إيراداتها السنوية 480 مليار يوان، بزيادة تجاوزت 50%، ما يعادل نموًا إضافيًا بقيمة 150 مليار يوان. كما حققت الشركة مبيعات تجاوزت 2.6 مليون سيارة، في حين وصلت الصادرات إلى 1,144,588 وحدة، مسجلةً زيادة بنسبة 21.4%، وهو ما مكّن شيري من الحفاظ على مكانتها كأكبر مصدر للسيارات الصينية إلى الأسواق العالمية على مدار 22 عامًا متتاليًا.

في قطاع السيارات الكهربائية الجديدة (NEV)، سجلت مبيعات الشركة 583,569 وحدة، بنمو قدره 232.7%، وهو الأسرع بين كبار مصنعي السيارات.

وفي ديسمبر 2024، تجاوزت مبيعات السيارات الهايبرد القابلة للشحن (PHEV) 100,000 وحدة، محققةً زيادة بنسبة 31.9% مقارنة بالشهر السابق من نفس العام. هذه النتائج تعكس قدرة شيري على مواجهة التحديات والتوسع في قطاعات السيارات التقليدية والكهربائية، ما يعزز مكانتها الرائدة في السوق العالمية.





كما استمرت شيري في تعزيز مكانتها التكنولوجية من خلال تطوير أنظمة دفع متقدمة مثل Qpower، الذي يعكس تفوقها في قطاع السيارات الهايبرد القابلة للشحن (PHEV). كما يُبرز نظام Infinite Electric Hybrid DHT كفاءة شيري في تقديم طاقة فعّالة مع إدارة ذكية للطاقة، مما يضمن أعلى مستويات الكفاءة تحت مختلف ظروف القيادة، حيث تصل كفاءة نظام النقل إلى 98.5%. كما تتميز محركات شيري الهايبرد بكفاءة حرارية تبلغ 44.5%، بالإضافة إلى بطاريات هايبرد عالية الأداء بكثافة طاقة تصل إلى 105 واط/كجم، مما يعزز مدى القيادة وكفاءة استهلاك الطاقة بشكل كبير.

هذه التطورات تؤكد ريادة شيري في تقديم حلول مبتكرة تدعم تحولها نحو مستقبل أكثر استدامة في قطاع السيارات.



طرازات TIGGO تجمع بين الفخامة والتكنولوجيا



وتُعد طرازات TIGGO تجسيدًا لتصميم شيري الموجه لتلبية احتياجات المستهلكين عالميًا، حيث تجمع بين الفخامة، الأداء العملي، وأحدث التقنيات. وقد حصلت هذه الطرازات على تصنيفات عالية في دراسات واختبارات الجودة العالمية، مما يؤكد التزام شيري بأعلى معايير الأمان والجودة، حيث تصدرت شيري قائمة العلامات التجارية المحلية الأعلى تصنيفًا في دراسة الجودة الأولية لعام 2024 التي أجرتها J.D. Power من خلال تطبيق إجراءات صارمة لمراقبة الجودة، وتحرص شيري على مواصلة تعزيز قدرتها التنافسية وترسيخ مكانتها كمعيار جديد للمنتجات الصينية عالميًا بما يلبي تطلعات المستهلكين في التميز والراحة والرفاهية والأمان.



توسع سيارات شيري عالميا



شهدت شيري خلال 2024 توسعًا عالميًا بارزًا، بما في ذلك إنشاء أول مصنع مشترك في أوروبا بالتعاون مع شركة EV MOTORS الإسبانية، مما ساهم في إعادة إحياء العلامة التجارية الإسبانية EBRO، كما احتفلت بإنتاج مليون وحدة من طراز TIGGO 2، وهو ما يعزز الاعتراف العالمي بجودة منتجاتها.



في مؤتمر "قمة مستخدمي شيري الدولية" الذي عُقد في أكتوبر 2024، احتفلت شيري بإنتاج سيارتها رقم 15 مليون على مستوى العالم من خلال خمسة مصانع دولية. كما مثّل تصدير السيارة رقم مليون من طراز TIGGO 7 إنجازًا بارزًا في إطار استراتيجية شيري العالمية.



كما حازت شيري على العديد من الجوائز العالمية في 2024، وتصدرت أسواقًا رئيسية مثل البرازيل ومصر وإندونيسيا، ودخلت لأول مرة تصنيف Fortune Global 500، واحتلت المركز الأول بين العلامات الصينية في قائمة "أفضل 50 علامة تجارية عالمية" في قطاع السيارات.



تنتشر عمليات شيري في أكثر من 110 دولة ومنطقة، مع قاعدة مستخدمين تبلغ 15.72 مليون سيارة، منها 4.5 مليون مستخدم في الخارج.





إلى جانب إنجازاتها التجارية، تواصل شيري التزامها بمبادرات المسؤولية الاجتماعية، حيث تبرعت بمبلغ 6 ملايين دولار لدعم برامج تعليمية بالتعاون مع اليونيسف، كما شاركت في العديد من الأنشطة الخيرية لتعزيز الاستدامة البيئية ومكافحة الفقر.



مع تركيزها المستمر على الابتكار والاستدامة، تواصل شيري تعزيز مكانتها كأحد الشركات الرائدة في صناعة السيارات على مستوى العالم. وتعتمد الشركة على خطط طموحة للتوسع في مجالات الطاقة الجديدة والتنقل الذكي، ملتزمة باستراتيجيتها التي تركز على الاندماج الفعّال في المجتمعات المحلية وتلبية احتياجاتها، مما يعزز دورها كمساهم رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل منطقة تعمل فيها. وبذلك، تسعى شيري لتصبح شركة عالمية رائدة في مجال التنقل الذكي المستدام.

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