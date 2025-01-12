رئيسة المكسيك توجه رسالة لـ ترامب: لن نكون تابعين لأحد ودولتنا حرة - أخبار كلمتك

رئيسة المكسيك توجه رسالة لـ ترامب: لن نكون تابعين لأحد ودولتنا حرة - أخبار كلمتك

مقتل قائد الحملة العسكرية وعشرات المقاتلين في قيفة برداع - أخبار كلمتك

مقتل قائد الحملة العسكرية وعشرات المقاتلين في قيفة برداع - أخبار كلمتك

زميل مرموش يفجر مفاجأة حول مستقبل الفرعون المصري (فيديو) - أخبار كلمتك

زميل مرموش يفجر مفاجأة حول مستقبل الفرعون المصري (فيديو) - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوريات أوروبا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوريات أوروبا والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

قائد المقاومة:جريمة بشعة حدثت بمعارك قيفة برداع - أخبار كلمتك

قائد المقاومة:جريمة بشعة حدثت بمعارك قيفة برداع - أخبار كلمتك

8.8 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

8.8 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

شبورة مائية كثيفة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 13 - 01 -2025 - أخبار كلمتك

شبورة مائية كثيفة، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 13 - 01 -2025 - أخبار كلمتك

صدور بيان هام بشان الحرب في قيفة برداع - أخبار كلمتك

صدور بيان هام بشان الحرب في قيفة برداع - أخبار كلمتك

باكريت يقوم بامر سار - أخبار كلمتك

باكريت يقوم بامر سار - أخبار كلمتك

هانز فليك: نمتلك فريقا قويا وجيدا ونستحق اللقب - أخبار كلمتك

هانز فليك: نمتلك فريقا قويا وجيدا ونستحق اللقب - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 12-1-2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
سعر السكر في السوق اليوم الأحد 12-1-2025 - أخبار كلمتك

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 12-1-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 11:45 مساءً - سجل السكر المعبأ، وفقا لما يتم بيعه بالمحال التجارية والأسواق سعرا يبدأ من 32 إلى 35 جنيها للكيلو كمتوسط سعر.

سعر السكر، يعد  السكر من السلع الأساسية فى أى بيت مصرى، ويحرص المستهلكون على معرفة أسعاره بالمحال التجارية والأسواق.

أسعار السكر اليوم  الاحد 

 

56edb92f71.jpg

سعر السكر التموينى 

يبلغ سعر كيلو السكر المخصص للمواد التموينية نحو 12.6 جنيها.

تعرف على حجم إنتاج مصر من السكر 

وتنتج مصر سنويًّا 2.8 مليون طن سكر، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر.

سعر السكر اليوم
سعر السكر اليوم

 موسم قصب السكر 

 وبدأ موسم توريد قصب السكر، مطلع الشهر  الحالى، وأيضا موسم إنتاج السكر من البنجر والذي يبدأ في منتصف فبراير 2025.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية انتظام العمل بمصانع السكر، واستعداد الشركات لاستقبال الموسم الجديد لإنتاج السكر من القصب.

السكر
السكر

الاحتياطي الاستراتيجي من السكر

وأكدت وزارة التموين ضرورة الاهتمام بجودة إنتاج السكر المقدم للمواطنين على بطاقات الدعم.وأشارت وزارة التموين إلى أهمية العمل على زيادة رصيد الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث ان السكر يعتبر من السلع الأساسية الهامة للمواطنين.وأكدت وزارة التموين أنه لدينا اكتفاء ذاتي من السكر يصل إلى 90 % ويتم استيراد باقي الاحتياجات من الخارج. 

أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الجديد 2025 

ووافق مجلس الوزراء، على تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025، عند 2500 جنيه لتوريد طن قصب السكر، و2400 جنيه لتوريد طن بنجر السكر، بزيادة 25 % عن الموسم المنقضي، دعمًا للمزارعين وتحفيزًا للإنتاج المحلي. وجاءت الزيادة  لتشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية منها.

وبلغ سعر توريد طن قصب السكر لعام 2024 نحو 1500 جنيه للطن، و1900 لطن بنجر السكر.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

أخبار ذات صلة

0 تعليق