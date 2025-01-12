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سبب اشتعال أسعار الذهب بحركة التعاملات اليوم عالميا ومحليا - أخبار كلمتك

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سبب اشتعال أسعار الذهب بحركة التعاملات اليوم عالميا ومحليا - أخبار كلمتك

سبب اشتعال أسعار الذهب بحركة التعاملات اليوم عالميا ومحليا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 09:25 مساءً - أسعار الذهب، يبحث العديد عن أسعار الذهب في مصر خلال حركة التعاملات المحلية والعالمية اليوم الأحد الموافق 12 يناير 2025، حيث يكرر السعر الارتفاع  الكبير يوميا مستفيدا من ارتفاع سعر الأونصة عالميا والتي شاهدناها ترتفع بحركة التعاملات خلال الأسابيع الماضية. 

سعر الذهب العالمي

وارتفع سعر الذهب العالمي بالتداولات العالمية ليخترق مستوى الـ 2650 دولارا للاونصة  ليقترب السعر الآن من المستوى التصحيحي 23.6% عند 2689 دولار للأونصة الأمر الذي يزيد من الدعم الإيجابي لأسعار الذهب خلال الفترة القادمة.

كما يتداول سعر الذهب المحلي عيار 24 حاليا عند أعلى مستوى سجله هذا الأسبوع عند 4342 جنيه للجرام في طريقه إلى تسجيل ارتفاع خلال تداولات هذا الأسبوع بعد أسبوعين متتاليين من التراجع، ويلامس الذهب عيار 21 إلي مستوي 3800 جنيه.

 

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سعر الذهب اليوم 

-عيار 24 يسجل 4342 جنيها.
-عيار 21 يسجل 3800جنيها.
-عيار 18 يسجل 3257جنيهات.
-الجنيه الذهب 30400جنيها

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة 

حقق الذهب ارتفاعًا بنسبة تزيد عن 26% خلال العام 2024، وهو أكبر مكسب سنوي منذ عام 2010، مدفوعًا بتخفيضات كبيرة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو الامر المتوقع ان يتكرر خلال العام الجارى مع مزيد من انخفاض لاسعار الفائده فى البنوك العالمية، بالاضافة الى تصاعد التوترات الجيوسياسية التي دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية متعددة العام الماضي.

 ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن

ارتفع الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بدعم من ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن قبل تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فترة رئاسته الثانية، تحسبًا للقوانين والسياسات الجمركية والضريبية التي قد يفرضها وتتسبب في ارتفاع كبير للتضخم وعودة الحروب التجارية، وقد ساعد هذا أسعار الذهب على تخطي عقبة تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أفضل من المتوقع، ليسجل الذهب أعلى مستوى في 4 أسابيع.

 

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حركة الذهب المحلي 


ومن المتوقع ان ترتفع اسعار الذهب محليا خلال تداولات المتبقي من يناير الجارى بعد أن وجد الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي مع بداية تداولات العام، كما استطاع الذهب العالمي مع بداية هذا الأسبوع تخطي المتوسط المتحرك لـ 50 يوم وأن يخترق مستوى المقاومة 2670 دولار للأونصة ليصل إلى خط الاتجاه الهابط قصير الأجل الذي أغلق تداولات الأسبوع أسفله والذي يتواجد عند المستوى 2690 دولارا للاونصة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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