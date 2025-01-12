ضوابط جديدة لاستيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة في 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 07:55 مساءً - ضوابط جديدة لاستيراد سيارات المعاقين،يسأل الكثير من المستهلكين عن الضوابط التى وضعتها مصلحة الجمارك المصرية، على استيراد سيارات المعاقيين، بداية من مطلع العام الجديد2025، والتى اشترطت ألا تزيد السعة اللترية للمحرك بالنسبة لسيارات المعاقين على 1200cc.



ضوابط جديدة سيارات المعاقين

ونرصد فى التقرير التالى ضوابط جديدة سيارات المعاقين، التي فرضتها مصلحة الجمارك المصرية، على استيراد سيارات المعاقيين، بدايه من العام الجارى 2025، من أجل تجنب مشكلات استيراد سيارات غير مناسبة للمعاقيين وهى كالتالى:-



- ألا تزيد سعة السيارة على 1200 CC.

- تطابق تجهيزاتها قانون القومسيون الطبي.

- التعهد بعدم بيعها قبل مُضي 5 سنوات من تاريخ الشراء والإعفاء من الرسوم الجمركية.

-لابد أن يجتاز المُستفيد من استيراد سيارات المعاقين الكشف الطبي للوقوف على مدى قدرته على القيادة وتحديد الوضع المالي لصاحب الإعاقة.

- أن يكون قادرا على الإنفاق على مٌستلزمات السيارة.



عقوبات ضوابط جديدة لاستيراد سيارات المعاقين



ووفقأ لما أعلنته مصلحة الجمارك، انه فى حال ثبوت وجود تحايل أو غش أو تدليس في الحصول على بطاقة اثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة أو في اجراء الكشف الطبي بالمجالس الطبية المتخصصة أو في أية إجراءات أخرى للحصول على سيارة معفاة من الرسوم والضرائب المقررة دون وجه حق فإن ذلك يعد تهريبًا طبقًا لحكم المادة ۷۷ من قانون الجمارك ويتعين اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة عملًا بأحكام المادة ۷۸ وما يليها من قانون الجمارك، بالإضافة لأحكام المادتين ٥١،٤٩ من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار اليه.

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