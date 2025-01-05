زيادة في أسعار المياه المعدنية بالأسواق، تعرف على التفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 08:10 مساءً - أسعار المياه المعدنية بالأسواق، سجلت أسعار زجاجة المياه المعدنية ارتفاعًا ملحوظًا في عدد من الأكشاك والمحال التجارية، يصل سعر زجاجة المياه صغيرة الحجم لبعض العلامات التجارية إلى 6 جنيهات مقابل 4 جنيهات هو السعر السابق، الذي لم يمر على رفعه أيضًا أكثر من 3 شهور، إذ كانت تباع الزجاجة بـ 3 جنيهات.

أسعار المياه المعدنية ارتفعت رغم انخفاض الإقبال على شراءها

وأوضح أحد التجار لـ «كلمتك» أنه بالرغم من انخفاض معدلات الإقبال على شراء المياه المعدنية، بالتزامن مع فصل الشتاء مقارنة بالصيف؛ فإن أسعار المياه المعدنية ارتفعت إما رسميًا بإعلان إحدى الشركات، أو عشوائيًا وفقًا رغبة بعض التجار.

زيادة أسعار المياه المعدنية اقتصرت رسميًا على «أكوافينا»

وأشار إلى أن زيادة أسعار المياه المعدنية اقتصرت رسميًا على العلامة التجارية «أكوافينا» فقط، إذ أرسلت شركة بيبسي كولا مصر قائمة للتجار تتضمن أسعار مياه أكوافينا للزجاجات الصغيرة والكبيرة الحجم.

سعر المياه المعدنية في الأسواق

أسعار مياه معدنية أكوافينا بعد الزيادة

وأضاف أنه وفقًا للقائمة المرسلة من الشركة والتي تم تطبيقها في يناير الجاري؛ فإن سعر زجاجة مياه أكوافينا وزن 600 مل بلغ بعد الزيادة 5.5 جنيه، بينما يبلغ سعر زجاجة مياه أكوافينا وزن 1.5 لتر نحو 8.5 جنيه.

سعر المياه المعدنية في الأسواق

بعض التجار رفعوا أسعار زجاجات المياه المعدنية لباقي العلامات التجارية

وتابع: أنه بالرغم من أن الزيادة رسميًا في منتج علامة تجارية واحدة إلا أن بعض التجار رفعوا أسعار زجاجات المياه المعدنية لباقي العلامات التجارية من تلقاء أنفسهم؛ بنفس الزيادة المقدرة بجنيهين.

سعر المياه المعدنية في الأسواق

أسعار المياه المعدنية لبعض العلامات التجارية في الأسواق

وفي نفس السياق، تستعرض «كلمتك» أسعار المياه المعدنية لبعض العلامات التجارية في الأسواق، وجاءت كالأتي:

اسعار المياه المعدنية في الأسواق

بلغ سعر كرتونة مياه لافي وزن 600 مل عدد 20 زجاجة نحو 79 جنيهًا.

بلغ سعر زجاجة مياه أكوافينا وزن 18.9 لتر نحو 85 جنيهًا.

تراوح سعر كرتونة مياه دساني وزن 1.5 لتر عدد 12 زجاجة من 96 إلى 107 جنيهات.

بلغ سعر مياه بيوفانا 600 مل كرتونة 20 زجاجة نحو 102 جنيه.

بلغ سعر مياه بيورلايف نستلة وزن 1.5 لتر كرتونة 12 زجاجة نحو 100 جنيه.

بلغ سعر زجاجة مياه نستلة وزن 5 لترات نحو 34 جنيهًا.

بلغ سعر زجاجة مياه إيفيان وزن 500 مل نحو 78 جنيهًا.

اسعار المياه المعدنية في الأسواق

سعر المياه المعدنية لبعض العلامات التجارية في الأسواق

بلغ سعر مياه معدنية كارفور وزن 1.5 لتر نحو 7 جنيهات. تراوح سعر مياه معدنية إيلانو وزن 1.5 لتر كرتونة عدد 12 زجاجة من 81 إلى 91 جنيهًا. تراوح سعر مياه معدنية إيلانو وزن 600 مل كرتونة عدد 20 زجاجة من 81 إلى 96 جنيهًا. بلغ سعر مياه شرب أكوا دلتا وزن 1.5 لتر كرتونة عدد 12 زجاجة نحو 93 جنيهًا. بلغ سعر زجاجة مياه إيلانو وزن 1.5 لتر نحو 7.50 جنيه. بلغ سعر مياه داساني وزن 1.5 لتر نحو 8.5 جنيه.

سعر المياه المعدنية في الأسواق

أسعار زجاجة المياه المعدنيةفي الأسواق

بلغ سعر مياه إيلانو وزن 600 مل نحو 4.5 جنيه.

بلغ سعر كرتونة مياه إيلانو وزن 1.5 لتر عدد 6 زجاجات نحو 49 جنيهًا.

بلغ سعر مياه معدنية سان بينيدتو وزن 250 مل نحو 73 جنيهًا.

بلغ سعر مياه معدنية سان بينيدتو وزن 500 مل نحو 93 جنيهًا.

بلغ سعر مياه معدنية سان بينيدتو وزن لتر نحو 117 جنيهًا.

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